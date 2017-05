El futbolista abrió su corazón en una nota con “Infama” (América) y descartó la posibilidad de una reconciliación con la modelo. “Ya no la amo más…”, expresó.



El martes pasado, Fabián Cubero confirmó, luego de una tormenta de rumores que lo asediaban desde octubre del año pasado, el fin del matrimonio con Nicole Neumann, con quien tuvo tres hijas: Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2).

La modelo, que había viajado a Europa para visitar a su padre, regresó al país en un marco de polémica, ya que varios medios se hicieron eco de la versión de que la rubia se había encontrado en el Viejo Continente con el representante de futbolistas Pablo Cosentino, a quien le atribuyeron el rol de tercero en discordia.



En su vuelta apresurada (sólo estuvo dos días en Europa), Nicole negó esos rumores diciendo que eran “malintencionados” y luego tuvo una charla íntima con Poroto, en la que no se guardaron nada. El futbolista eligió no ocultar más sus sentimientos y en una nota con “Infama” (América), abrió su corazón y habló sobre su situación sentimental.

“Estoy de buen humor. Eso me va a sacar adelante. Ya hablamos con mis hijas, ahora lo tienen que procesar. Tuvimos una charla muy dura, Nicole lloró mucho, pero estamos unidos tratando de salir adelante. Yo jamás hablaría mal de la madre de mis hijas y tampoco me gusta que otros lo hagan. Sin dudas Nicole fue el gran amor de mi vida, no sé si me voy a volver a enamorar”, expresó el experimentado lateral de Vélez.

Cuando fue consultado sobre los rumores que acercaron a su ex mujer con Cosentino, el futbolista fue tajante: “No me molesta que existan terceros porque nosotros hace más de un mes que estamos separados, pero estoy dolido por la situación, porque le exigí, le pedí, que antes de viajar habláramos con las nenas y con la prensa, así nos hubiéramos evitado todo esto…”

Luego, Poroto sacó un trapito al sol al declarar que no fue escuchado por la blonda, en el momento que él le quiso hablar sobre cómo manejar la separación: “Ella no me supo escuchar, mis consejos y mis palabras no le llegaban, estaba muy desbordada. Ahora lo que puedo hacer es apoyarla. Ella cuando está desbordada, en crisis, no escucha…”.

Después de las últimas charlas que tuvo con su ex mujer, Cubero confesó que ya no hay vuelta atrás sobre la determinación que tomaron de separarse definitivamente: “No pienso en reconciliarme. Ya no la amo más. Esto ya viene desde hace un año e intentamos todo. Yo me traté de acercar a ella de todas las maneras. Pero la Nicole de ahora es otra, es la que conocí antes de mi, la que no era feliz, no la que estuvo conmigo todos estos años. Yo me encargué de que ella fuera feliz y así formamos una familia. Pero ahora ella volvió a ser la misma de antes de conocerme, no sé, después de la crisis cambió. Ella nunca va a poder decir nada malo de mí, yo no tengo nada que ocultar, fui con ella la persona más fiel y sincera”, cerró.

Anteriormente Cubero había hablado en exclusiva con eltrecetv.com y también había sido determinante. “¿No hay vuelta atrás?”, le preguntaron. Y él respondió, firme: “No, la separación es definitiva. Siempre lo fue”.

A su vez, el defensor que había contado que estaba durmiendo en el sillón del living, adelantó que ya encontró lugar para mudarse: “Acabo de reservar un departamento muy cerca de casa. Depende cómo lo vayan asimilando las nenas. En tres o cuatro días me mudo”

https://www.clarin.com/extra-show/fama/fabian-cubero-durisimo-nicole-neumann-vuelta_0_Byo-cjQxZ.html