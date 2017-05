on 13 Mayo 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in interior

Se trataba de cargamentos de marihuana incautados en la costa del Paraná, frontera con el Paraguay. Fueron concretados en las riberas de Ituzaingó y Paso de la Patria. No hay detenidos.

El narcotráfico en la frontera norte de Corrientes con el Paraguay continúa, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en la región. Ahora secuestraron más de 300 kilos de marihuana en sendos procedimientos concretados en Ituzaingó y Paso de la Patria, según confirmaron ayer fuentes oficiales.

Los operativos se efectuaron en el área ribereña, donde interceptaron los cargamentos tras su ingreso al país a través de las aguas del río Paraná.

El primero se concretó en Ituzaingó luego de tareas investigativas llevadas a cabo por la Prefectura Naval, dirigidas por Eduardo Scarzello. Las pesquisas determinaron que se traficaría una cantidad importante de estupefacientes en esa zona de la provincia.

Atentos a esa información, los efectivos que hacían patrullajes preventivos detectaron bultos dispersos entre la maleza, a la vera de la Ruta Nacional Nº 12, en una zona denominada “Tapialcito”.

Los paquetes fueron arrojados por los traficantes ante el inminente arribo del personal de Prefectura, que al examinar las bolsas constató que se trataba de un cargamento de 310 “panes” de marihuana, con un peso de 267 kilos con 853 gramos.

Por otro lado, en la localidad de Paso de la Patria, efectivos de Prefectura que controlaban la zona costera hallaron un bote embicado en la costa del río Paraná, a la altura del kilómetro 1.249.

Al inspeccionarlo, advirtieron que contenía 34,745 kilogramos de marihuana. La Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de Corrientes, a cargo del doctor Flavio Ferrini, Secretaría Unica de la doctora Melina Perborell, interviniente en ambas causas, ordenó el decomiso de los 302 kilos de droga.

“Estos procedimientos son resultado del trabajo que realizamos en investigación criminal y del despliegue de las fuerzas federales a lo largo y ancho del país”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La funcionaria añadió que “estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos: combatir el narcotráfico y evitar que la droga llegue a nuestros jóvenes”.

Es importante recordar las detenciones del ex intendente, ex viceintendente y el ex comisario de Itatí, en el marco del Operativo Sapucay a raíz de una megacausa de narcotráfico, que dio cuenta de los vínculos entre la política y el narcotráfico en la provincia.

En este caso, los más de 300 kilos de marihuana se incautaron en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (Ocaf) en Corrientes, impulsado por el Ministerio de Seguridad y coordinado por la Secretaría de Fronteras, a cargo de Luis Green, para articular el trabajo de las fuerzas federales y locales.

Es preciso destacar que, en lo que va del año, la Prefectura Naval lleva incautado más de 11 toneladas de estupefacientes como resultado de distintos operativos en todo el territorio argentino.