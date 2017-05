Gisela Berger plantó a Mirtha Legrand

Desde que rompió el silencio y contó las infidelidades de su pareja en Twitter así como los presuntos pedidos de este para que ella se realizara unaborto, Gisela Berger (28), la joven novia de Daniel Scioli (60) embarazada de apenas tres meses del ex gobernador, se convirtió en la mujer más buscada por la prensa local.

Dicho esto, estaba claro, clarísimo para ser más precisos, que Gisela iba a ser invitada por la producción de Mirtha Legrand para participar este domingo en el programa de la diva de los almuerzos. Sin embargo, la modelo cordobesa se atrevió a decirle que no a la Chiqui, al parecer por estar con problemas de salud.

Tweet de Mirtha Legrand

“Teníamos un invitado/a que a último momento dijo que no podía venirporque iban a aplicarle una inyección. Deduzcan ustedes quién era…”, expresó Mirtha al comienzo de su programa de este domingo.

En tanto, de acuerdo a información suministrada por la producción del exitoso ciclo de El Trece, la rubia que enamoró al ex candidato a presidente del FpV no protagonizó ningún “faltazo” ya que su presencia en el programa de Mirtha no había sido confirmada.

“No hubo faltazo porque ella nunca dijo que venía. Tratamos de invitarla pero hasta donde supimos está con algunos problemas de salud.Quedamos en seguir hablando por supuesto. Como producción nos interesa la nota pero de parte de ella no hay compromiso alguno”, explicaron los productores de la diva.

Por su parte, Berger habló de la invitación que recibió por parte de Mirtha y su decisión de no asistir a su programa. “No me siento bien. Estoy mal, con presión baja, no estoy pasando un buen momento, todo se junta. De salud no estoy muy bien y espero entiendan la situación que estoy pasando”, expresó la ex pareja de Scioli en diálogo con Primicias Ya.

El ex motonauta, en tanto, sigue de gira por el interior de la provincia de cara a la campaña por las elecciones legislativas de octubre

fuente clarin