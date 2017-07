El 20 de agosto de 2013, el Lucero Cantor partía hacia su estrella final pero su partida no fue más que una presencia física que dejaba de recorrer los lugares habituales porque su obra y su nombre continúan tan vigente como cuando Salvador Miqueri subía a un escenario, se presentaba en la casa de un amigo o simplemente entonaba una estrofa de una de sus canciones favoritas. Esto indica que su obra trascendió y decidió grabarse como historia misma dentro del Chamamé.



Después de su partida y a modo de homenajear el gran trabajo solidario que realizó su padre durante su vida, su hija Marcela Miqueri -acompañada por sus hermanos y un gran número de personas entre las que se encuentra la vicepresidenta, Graciela Borré-, fundó la Fundación Miqueri. El objetivo no era otra que proporcionar ayuda a las escuelas rurales. Esta decisión fue tomada por dos motivos: el primero de ellos tiene que ver con la solidaridad que Salvador siempre mostró hacia los que menos tenían pero, lo que determinó hacia dónde iba a direccionar sus energías la fundación, fue la gran pasión que el Lucero mburucuyano siempre puso en su tarea de maestro rural.

En 2017 se conmemoran cuatro años de la partida física de Salvador. Y, como todos los años la Fundación está preparando la gala homenaje que se realizará el domingo 20 de agosto bajo el nombre Salvador Miqueri: pasión heredada. “Va a tener una temática totalmente diferente a los tres espectáculos realizados con anterioridad dado que este año estará apoyada en los tres hijos de Salvador: Gustavo, Cacho y Marcela además de muchas otras presencias y sorpresas que se irán anunciando con la proximidad del espectáculo.

Estas galas, cabe destacar, no sólo son un momento para recodar al Lucero Cantor y su obra sino también para recaudar fondos que luego son invertidos en ayudar a los niños de las escuelas de zonas rurales. Trabajo que este año se intensificó debido a la difícil situación que vivieron muchos de ellos por las inundaciones.

Según comentó Marcela Miqueri, a principios de 2017 iniciaron los trabajos en épocas de vacaciones escolares debido a las inclemencias del tiempo y las necesidades sobre todo de los pequeños de la zona de San Luis del Palmar y los barrios periféricos de Corrientes. “En épocas de vacaciones asistimos a los merenderos de las zonas periféricas de la ciudad de Corrientes. Dos de ellos, nos pidieron televisores y se los donamos al igual que libros de cuentos para que los pequeños se pudieran entretener”, explicó la presidenta de la Fundación.

Otro de los trabajos fuertes que realizaron este año, como se dijo con anterioridad, fue en San Luis del Palmar. En esta zona realizaron tres entregas de alimentos no perecederos, ropa y medicamentos que fueron entregados directamente a la directora de la escuela Venancio Nazar, Mercedes Zacarías, porque “ella se encargaba de llevar personalmente a los chicos estos productos y lo hacía en lancha. Nosotros no teníamos forma de llegar hasta sus hogares pero ella, generosamente y conmovida por el dolor de sus alumnos, tomó esta responsabilidad”, aclaró.

La Fundación, también colaboró con la escuela Salvador Miqueri N° 942 de Paraje El Caimán en Concepción y también trabajaron con la escuela de Palmar Grande N° 494. Escuela que también fue afectada por las inundaciones y hasta allí llegó la Fundación con donaciones de medicamentos, artículos de limpieza personal, alimentos no perecederos y, cuando el año escolar comenzó, llegaron las donaciones de útiles escolares como lo hacen cada año desde la creación de la misma.

“Este año nos resta ayudar a una escuela de Mburucuyá que por primera vez se contactó con nosotros. Se trata de la escuela N° 611 de la zona rural; ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad y en este caso en particular debo decir que estoy muy feliz de poder ayudar a este establecimiento escolar de la tierra natal de mi padre y por ende mía también”, dijo. Esta es una tarea que está en marcha y que tendrá sus respuestas en los próximos meses. Hoy, la Fundación pese a estar abocada a la realización del espectáculo de la Gala de Salvador Miqueri, no deja de trabajar en pos de los niños de las escuelas rurales sobre todo aquellos que más necesitas. Los más afectados por el tema inundaciones o simplemente lo que no tienen oportunidad de contar con todos los elementos necesarios para concurrir a clases diariamente. Es la forma que la Fundación tiene de mantener en alto el artista del hombre que le dio su nombre: Salvador Miqueri.