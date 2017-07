on 14 Julio 2017

En un acto desarrollado en el Salón Lapacho de esta ciudad, fue presentado al mediodía por las autoridades de Encuentro por Corrientes+Cambiemos, el diputado nacional Gustavo Valdés como candidato para disputar la sucesión de Ricardo Colombi el próximo 8 de octubre, en la ocasión también se concretó la presentación de cerca de una treintena de candidatos a Intendentes de la Alianza, entre ellos Ignacio Osella quien irá por la recuperación de la ciudad de Goya para el sector. El actual mandatario provincial expresó que Valdés es la garantía para seguir consolidando la estabilidad, la paz social e ir en un fuerte trabajo mancomunado con la Nación profundizando el cambio que acreciente el desarrollo de Corrientes”. Por su parte el flamante candidato a ocupar el sillón de Ferré, sostuvo “asumo con la responsabilidad que corresponde este enorme compromiso, de seguir por el camino trazado por el Gobierno Provincial, que se sustenta en el respeto a la persona, la confianza y que valora el trabajo como medio para progresar, y con la certeza de que tenemos los cimientos totalmente sólidos para hacer mejor la vida de los correntinos”.

Con la presencia de Ricardo Colombi, Gustavo Canteros, Pedro Braillard Poccard, Sergio Flinta, Pedro Cassani, Eduardo Tassano, Emilio Lanari e Ignacio Osella, entre otros de los principales dirigentes de ECo+Cambiemos, fue presentado el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Gustavo Valdés, como candidato a Gobernador de la mencionada Alianza, quién buscará convertirse en el sucesor del actual mandatario en las elecciones del 8 de octubre próximo, en la ocasión también fueron presentado 28 candidatos a intendentes, quienes en la misma fecha irán en forma conjunta por la elección provincial y a nivel local, entre ellos podemos destacar al actual ministro de Industria, Comercio y Trabajo Ignacio Osella que irá en busca de recuperar la ciudad de Goya para el sector.

A continuación damos a conocer los 28 candidatos a intendentes de ECo+Cambiemos electos hasta el presente.

Candidatos a Intendentes

Miguel Olivieri Monte Caseros, Henry Fick Mocoretá, Sergio Dalzotto, Adrian Jesus Roballo Colonia Libertad, Irma Obregón Torosi Sauce, José Irigoyen Curuzú Cuatiá, Cristina Ovelar Mariano I. Loza, Yanina Sagradini Felipe Yofre, Alejandro Mazuchini 9 de Julio, Ismael Cardozo Yatay Ti Calle, Ignacio Osella Goya, Walter Chávez Bella Vista, Pedro Roberto Poelstra 3 de Abril, Rufino Acevedo San Lorenzo, José Cheme Empedrado, Raúl González El Sombrero, Eduardo Burna Ituzaingó, Ramón Elpidio Romero Isla Apipé, Lizardo González Colonia Liebig, Alejandro Minigozi Garruchos, José Augusto Suaid Santo Tomé, Darío Romero Colonia Pando, Javier Méndez Riveiro Tapebicua, Julián Zalazar Loma de Vallejos, Agusto Navarrete Santa Ana, Martín Jetter Riachuelo.

Tassano

Tras hacer mención a la presencia en lugar del acto de los tres candidatos a Diputados Nacionales, que competirán en las PASO, Estela Regidor, Sofía Brambilla y Gustavo Revidatti, el intendente electo de la ciudad hizo uso de la palabra expresando: “Quiero agradecer esta posibilidad de compartir este momento, como parte de un equipo que ha dado un primer paso, como es el triunfo en la Capital, pero ahora vamos por las PASO, el Gobierno Provincial y luego consolidar el cambio que se está produciendo a nivel nacional. Partimos de un escenario muy bueno, con una provincia consolidada y fuerte finacieramente hablando y con una relación con el Gobierno Nacional como pocas veces a vivido Corrientes”.

Ignacio Osella

En nombre de los dirigentes que serán candidatos a intendentes en diversas localidades, hizo uso de la palabra él hasta ministro de Industria, Comercio y Trabajo Ignacio Osella, que aceptó el desafío de competir por la intendencia de Goya, quien consignó: “me siento realmente reconfortado y muy satisfecho de haber asumido este desafío, por dos motivos muy importantes para mi, primero porque siempre me consideré parte y lo soy, de un gran equipo, y hay que jugar donde más le convenga a este, y otro porque siempre que reflexione sobe mi vida política, debo reconocer que mi aspiración es la de volver a ser intendente de la mi ciudad, para ponerla de nueva en el contento de cambio y crecimiento que se merece al igual que el resto de la Provincia”.

.

Valdés

Ya en su condición de candidato a Gobernador por la alianza Encuentro por Corrientes+Cambiemos, Gustavo Valdés, “es una gran alegría esta compartiendo este momento, en el que quiero agradecer a cada uno de los que están aquí por la confianza, es cierto que me embarga la emoción, pero también quiere decirles que trabajaré cada día por cada uno de los correntinos. Quiero agradecer a Ricardo Colombi, que ha confiado en m, para seguir acrecentando y aun incrementando todo aquello que se ha hecho bien y que ha puesto a Corrientres de pie y en condiciones de Progresar y Crecer. Como lo expresara Ricardo, hemos soportado un largo tiempo de discriminación y marginación, que no impidió avanzar en algunos sentidos, pero con nuestro esfuerzo y sacrificio, hemos logrados cosas muy importantes, como el Banco de Corrientes, convertida en una herramienta del progreso y bienestar de la ciudadanía, el ministerio de la Producción, los Parques Industriales, la estabilidad económica-financiera, la paz social, que importante todo ello. Y eso es el desafío cuidar y profundizar estos logros. Y para ello yo al contrario del gobernador, al que siempre lo tocaron tiempos difíciles, ahora tenemos una relación, una sociedad con el Gobierno Nacional, que en la práctica implementa un Federalismo, real y efectivo, y que hace que Corrientes sea considerada en un pie de igualdad a las otras provincias que conforman la República Argentina”.

Agregando: “quiero destacar que nuestra concepción es humanista, porque tiene como eje al hombre a la persona, y porque en ese marco, tenemos el compromiso de fortalecer las instituciones que hacen realidad que el eje de nuestro proyecto se al hombre. Se me otorgado una responsabilidad que asumo como un enorme desafío, se que cuento con un gran equipo, empezando por todos los que están aquí y todos los que se encuentran en cada barrio en cada vivienda de nuestra provincia. Todos ellos saben con certeza que nosotros somos el futuro, que vamos profundizando el cambio que nos hace mejor provincia y mejor país, y saben bien que hay algunos que son jóvenes, de edad, pero representan claramente el pasado, ese pasado que queremos dejar atrás, de la crisis, el apriete, la discriminación y la marginación. Sin embargo nosotros encarnamos, esa propuesta que nos convoca a mirar con esperanza el futuro, porque ese futuro somos nosotros, con más educación, mejor calidad de vida, mejor producción, y mejores oportunidades”.

Tras las palabras de Gustavo Valdés concluyó el acto en el que quedó consagrado como candidato a Gobernador de la Alianza ECo+Cambiemos.