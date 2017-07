on 16 Julio 2017

El COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORRIENTES, con la firma de su presidente Ricardo Manuel Villar, informa a sus matriculados y comunidad interesada en general que con motivo de la feria judicial de invierno 2017, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a través del Acuerdo Extraordinario N° 4/2017, determinó las autoridades que tendrán a su cargo la atención durante dicha feria. Esta información corresponde a la Primera Circunscripción Judicial. Para mayor información respecto a las otras Circunscripciones, se adjunta el Acuerdo Extraordinario completo.

A C U E R D O E X T R A O R D I N A R I O N U M E R O C U A T R O.-

En Corrientes, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, estando reunidos y constituidos en Tribunal, en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, el señor Presidente Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN, los Sres. Ministros, Dres. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, FERNANDO AUGUSTO NIZ, ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, EDUARDO GILBERTO PANSERI y el señor Fiscal General, Dr. CESAR PEDRO SOTELO, asistidos del Secretario Administrativo, Dr. GUILLERMO ALEJANDRO CASARO LODOLI, tomaron en consideración los siguientes asuntos y; A C O R D A R O N :

PRIMERO: Debiendo designarse las autoridades de la Feria Judicial que tendrá lugar del 15 al 30 de julio de 2017, inclusive, de conformidad con las facultades conferidas por el art. 104 del Decreto-Ley Nº 26/00 (LOAJ) y Funcionarios del Ministerio Público designados por el señor Fiscal General (Decreto Ley Nº 21/00 LOMP), SE RESUELVE:

Designar para la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, al Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI, del 15 al 22 de julio y al Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, del 23 al 30 de julio. Como Secretarios del Superior Tribunal de Justicia, la Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO del 15 al 22 de julio y la Dra. JUDITH ISIDORA KUSEVITZKY, del 23 al 30 de julio. Como Secretarios de la Secretaría Jurisdiccional N° 3 y Junta Electoral, la Dra. Adriana María CAMINO DE FALCIONE, del 15 al 21 de julio y el Dr. MARTIN JOSE BELLA, del 22 al 30 de julio. Como Fiscal General, la Dra. SONIA MIRIAM MEZA, del 15 al 30 de julio.

PARA LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CON ASIENTO EN CAPITAL:

Para los Juzgados Civil, Comercial, Laboral, en lo Contencioso Administrativo y Electoral, la Dra. VARINIA MACHADO FERIS, del 15 al 22 de julio y el Dr. MARIO ANTONIO FERNANDEZ CORONA, del 23 al 30 de julio.

Para Juzgado Electoral y Junta Electoral Permanente, la Dra. María Eugenia HERRERO, del 15 al 22 de julio y el Dr. MARIO ANTONIO FERNANDEZ CORONA, del 23 al 30 de julio.

Como Secretarios de las Cámaras de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Cámara Contencioso Administrativo y Electoral, de los Juzgados en lo Civil, Comercial, Laboral y en lo Contencioso Administrativo, la Dra. VIRGINIA CARBAJAL, del 15 al 18 de julio; la Dra. NATALIA VANESA DAME, del 19 al 22 de julio y la Dra. KARINA EDITH BARRIOS OLIVO, del 23 al 30 de julio.

Para los Juzgados de Menores (Secretaría Civil y Penal), la Dra. ROSA DE LAS MERCEDES ESQUIVEL IGLESIA, del 15 al 21 de julio y la Dra. IRMA ALICIA DOMINGUEZ, del 22 al 26 de julio y PIERINA ITATI DE LOS ANGELES RAMIREZ, del 27 al 30 de julio

Como Secretarios de los Juzgados de Menores (Secretaría Civil), el DR. GUSTAVO DANIEL ALCAINE, del 15 al 21 de julio, el Dr. JORGE DANIEL AYALA, del 22 al 26 de julio y la Dra. MARIA VERONICA SARDA VISCARDI, del 27 al 30 de julio

Como Secretarios de los Juzgados de Menores (Secretaría Penal), la Dra. MARIA VALERIA DI BERNARDO, del 15 al 21, la Dra. INDIANA INES MALDONADO VARGAS, del 22 al 26 de julio y la Dra. MARIA INES SUNDBERG, del 27 al 30 de julio

Para los Juzgados de Familia, la Dra. NORA GABRIELA CHAVES CABALLERO, del 15 al 30 de julio.

Como Secretarios de los Juzgados de Familia, la Dra. ANGELA LOURDES IGLESIA LLANO, del 15 al 17 de julio, la Dra. SILVIA INES MAISULS, del 18 al 21 de julio y el Dr. CARLOS ALBERTO SANGIORGIO, del 22 al 30 de julio.

Para los Juzgados de Instrucción, Correccional y de Ejecución de Condena, la Dra. GABRIELA MARIA ALEJANDRA AROMI de SOMMER, del 15 al 22 de julio y el Dr. LEANDRO ANDRES MACIEL del 23 al 30 de julio.

Como Secretarios de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, de los Tribunales Orales Penales, Juzgados de Instrucción, Correccional, de Ejecución de Condena y del Registro de Fianzas, la Dra. VERONICA ITATI SANCHEZ, del 15 al 22 de julio; el Dr. JUAN CARLOS RODRIGUEZ, del 23 al 26 de julio y la Dra. MARCIA MONZON CARRILLO, del 27 al 30 de julio.

Como Fiscal de Cámara, Tribunal Oral Penal, de Instrucción, en lo Correccional y de Menores y Fiscal de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y Titulares, la Dra. SONIA MIRIAM MEZA, del 15 al 30 de julio.

Como Defensor de Cámara (fuero penal), Tribunal Oral Penal y Defensor Oficial Penal, el Dr. ROBERTO SANTIAGO GIL IGLESIA, del 15 al 22 de julio y la Dra. NORA ROSANA MACIEL, del 23 al 30 de julio.

Como Defensor de Cámara (fuero no penal) y Defensor de Pobres y Ausentes, la Dra. ROXANA ITATI DUARTE LOPEZ, del 15 al 21 de julio y la Dra. NORA ROSANA MACIEL, del 22 al 30 de julio.

Como Asesor de Menores e Incapaces, la Dra. MIRTHA GLADYS RAMIREZ BARRIOS, del 15 al 18 de julio; el Dr. ROBERTO NICOLAS BONASTRE, del 19 al 20 de julio; la Dra. ESTELA FANNY ROMANO, del 21 al 24 de julio y la Dra. ANA INES ALVIRA, del 25 al 30 de julio.

PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON ASIENTO EN BELLA VISTA:

Para los Juzgados Civil, Comercial y Laboral y de Instrucción y Correccional, la Dra. IRMA LUISA SANCHEZ de TATARINOFF, del 15 al 22 de julio; la Dra. SILVIA ESTER AIRALDI de OLIVERA, del 23 al 30 de julio.

Como Secretarias del Juzgado Civil, Comercial y Laboral, la Dra. GABRIELA MARIA JOSE RIOS, del 15 al 19 de julio, la Dra. KARINA ANDREA VILLAVERDE ZONI, del 20 al 24 de julio y la Dra. MARINA LILIANA MORELLO, del 25 al 30 de julio.

Como Secretarias del Juzgado de Instrucción y Correccional, la Dra. ZULMA ITATI CANTEROS, del 15 al 22 de julio; la Dra. MYRIAN ESTER ZENO, del 23 al 30 de julio.

Para el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, el Dr. SERGIO GERMAN FREITAG, del 15 al 22 de julio y el Dr. ALBERTO TOMAS AGUIRRE, del 23 al 30 de julio

PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON ASIENTO EN SALADAS:

Para los Juzgados Civil y Comercial y de Instrucción y Correccional, la Dra. MARIA DEL CARMEN MARECO, del 15 al 23 de julio y el Dr. ALFREDO GERARDO CIMA, del 24 al 30 de julio.

Como Secretarias del Juzgado Civil y Comercial, la Dra. MARIA SILVIA LOPEZ VALLEJOS, del 15 al 20 de julio; la Dra. LILIANA SOLEDAD VERA, del 21 al 25 de julio y la Dra. SILVANA PAOLA DEL FABBRO, del 26 al 30 de julio.

Como Secretarias del Juzgado de Instrucción y Correccional y Menores, la Dra. ADRIANA VANESA CASTILLO, del 15 al 21 y la Dra. SANDRA LORENA SOSA, del 22 al 30 de julio.

Para el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, la Dra. N.V. CORBALAN MALDONADO, del 15 al 22 de julio y el Dr. OSVALDO LEONARDO OJEDA, del 23 al 30 de julio.

SEGUNDO: El horario de trabajo y atención al público durante la feria será de 7 a 13 horas.

TERCERO: Cuando sea necesaria la intervención de la Cámara de Apelaciones o Tribunal Oral Penal que conforme al art. 104 “in fine” de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia -Decreto Ley Nº 26/00 LOAJ)- actuarán como órgano unipersonal, se integrará en primer término con el Juez de Feria, de acuerdo al orden de subrogación dispuesto en el Art. 29 del LOAJ. En el caso de la necesidad de designación de conjueces, serán sorteados por el Juez de Feria, quién también tomará el juramento de ley. En el supuesto de intervención de un miembro del Ministerio Público “ad hoc” éste será designado por el Fiscal General de feria y prestará juramento ante el Funcionario del Ministerio Público de feria.

CUARTO: Los Juzgados de Paz y los Archivos tendrán feria completa.

QUINTO: Hacer presente a los Magistrados, Funcionarios y Auxiliares de la Justicia: a) Que sólo se habilitará Feria para los casos urgentes conforme al criterio general del art. 104 y con las únicas excepciones del art. 105, del Decreto-Ley Nº 26/00 (Ley Orgánica de la Administración de Justicia). ………

SEXTO: Comunicar lo resuelto, por Secretaría, y darlo a publicidad……

