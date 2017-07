on 16 Julio 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in policial

Las colisiones, en cadena, acontecieron en horas del mediodía. Otro siniestro ocurrido en la misma avenida, registró dos heridos.

Un choque en cadena se produjo ayer, en la Avenida 3 de Abril de la ciudad de Corrientes, y ocasionó algunas demoras en el tránsito. El accidente habría sido provocado por un colectivo que, según se indicó, sufrió un desperfecto mecánico en sus frenos por lo que no pudo evitar embestir al vehículo que tenía enfrente, originando un efecto dominó.

Es así que seis vehículos se vieron involucrados en el incidente, que ocurrió en cercanías del hospital Escuela. Lo que se pudo saber es que, los rodados se detuvieron frente al semáforo que está ubicado en el cruce de 3 de Abril y Catamarca.

Sin embargo, el colectivo no llegó a detener su marcha e impactó contra la parte trasera de una Toyota Hilux. Dos Ford Ranger, un auto Toyota Corolla y uno marca Peugeot, fueron los otros vehículos que se vieron involucrados en la colisión en cadena.

Por fortuna, a pesar de la espectacularidad de los impactos, no se tuvo que lamentar heridos, aunque los daños materiales sufridos fueron importantes, sobre todo en el caso de la camioneta que fue embestida por el colectivo, que había descendido del puente “General Belgrano”. Todo ocurrió en la banda central que se dirige a la rotonda de la Virgen.

Al bajar del vehículo, el colectivero argumentó que habría sufrido un desperfecto técnico y no pudo frenar.

