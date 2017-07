on 16 Julio 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in internacional

Donald Trump le gustan mucho las mujeres no es un misterio. El actual presidente de los Estados Unidos fue uno de los dueños del concurso Miss Universo, en donde se elijen a las chicas más linda del mundo, y siempre sus parejas se destacaron por lo bellas. Y que el republicano además no es políticamente correcto tampoco es novedad. En más de una ocasión, el mandatario que llegó a la Casa Blanca en enero pasado, demostró que no se apega a las reglas y a los modales esperados en un jefe de Estado.



Lo que ocurrió esta semana en París fue una muestra más de cómo se comporta Trump. En medio de su visita a Francia invitado por el presidente Emmanuel Macron para conmemorar un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, se acercó a Brigitte, la esposa de su par francés, y le dijo: “Estás en tan buena forma”, de acuerdo con lo publicado por el diario The Washington Post.

El piropo del estadounidense tuvo lugar bajo las columnas de los Inválidos en el centro de la capital francesa, donde el presidente y la primera dama Melania visitaron la tumba de Napoleón. Pero no quedó allí: reconfirmando sus dichos, Trump se lo dijo directamente a Macron: “Está en muy buena forma física. Preciosa”. Entonces, la halagada Brigitte agarró del brazo de Melania, que sonrió.

El comentario de Trump parece esconder una sorpresa por la edad de Brigitte y su estado físico: la primera dama de Francia tiene 64 años y está casado con Macron, que tiene 39. La diferencia de edad entre ambos es la misma que tienen Trump, de 71 años, y Melania, de 47.