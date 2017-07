on 16 Julio 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

El incremento del 8% y del 7% en el servicio de traslado ya entró en vigencia, pero genera inconvenientes ante la falta de monedas y billetes de $2, por lo cual los conductores deben redondear el costo

El incremento del 8% en la tarifa de remis y del 7% en los taxis comenzó a regir desde ayer en la urbe capitalina. Desde el sector de los trabajadores indicaron que la modificación tarifaria genera inconvenientes en cuanto al cambio, dada la escasez de monedas y billetes de $2.

A fin de constatar la aplicación de la nueva tarifa del servicio de remis que pasó de $24,50 a $26,30, El litoral recorrió los puntos de ascenso y descenso de los móviles y en diálogo con los choferes verificó que el nuevo cuadro tarifario está vigente.

“El problema que tenemos con el nuevo precio es la falta de cambio, la gente no cuenta con monedas y escasean los billetes de $2 y tenemos que terminar redondeando”, indicó uno de los remiseros. “La mínima tenemos que terminar cobrando $25, porque no tenemos para dar el vuelto”, dijo otro de los choferes del sector.

Los móviles al pertenecer a diferentes firmas, acceden al nuevo precio de maneras diferentes. Algunos lo hacen mediante una planilla impresa, la cual no todos han retirado según manifestaron por lo que realizan un rápido cálculo. Otros acceden de manera automática ya que cuentan con el sistema “Autoflot GEO”, tecnología incorporada por una de las empresas más grandes.