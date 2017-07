El actor habló en Agarrate Catalina, el ciclo de espectáculos de La Once Diez, y confirmó que fue pareja de una famosa modelo de la década del ’70.

Luciano Castro (43) es uno de los galanes del momento. De buen presente en Las Estrellas (El Trece, a las 21.30), la tira que protagoniza junto a figuras como Celeste Cid (33), Marcela Kloosterboer (34) y Esteban Lamothe (40), entre otros, vive un momento de ensueño. Es que además del éxito laboral, está enamoradísimo de Sabrina Rojas (38), con quien tiene dos hijos (Esperanza y Fausto) y formó una hermosa familia.

Pero antes (mucho antes), el actor tuvo otras relaciones con mujeres famosas. Algunas conocidas, como la que mantuvo con Elizabeth Vernaci (55); y otras ocultas, que no salieron a la luz. ¿Un ejemplo? Su romance con Pata Villanueva (65).



Catalina Dlugi tenía el dato. Y aprovechó una entrevista que le realizó en Agarrate Catalina, su ciclo en la radio La Once Diez, para preguntarle al respecto: “Ella dijo que hace mucho tuvo algo con vos. ¿Es así?”.

Lejos de esquivar el tema, Castro sorprendió y confirmó todo. “Cada vez que la veo a María del Carmen me pongo muy contento. Yo la quiero mucho. Cuando Pata dice estas cosas me río mucho porque cuando la escucho y recuerdo ese momento, me veo tan niño”, sostuvo.

El galán estuvo con la ex botinera (fue pareja Alberto “El Conejo” Tarantini, campeón del mundo en 1978) a comienzos de la década del ’90. “Tenía 17 años, ahora estás hablando con un hombre de 43 años”, remarcó el actor. Y agregó: “Está clarísimo que no tengo ni de cerca el mismo pensamiento que tenía antes”.

Por último, Castro afirmó que si hoy la viera a Villanueva le daría “un abrazo enorme”. Y reveló que ella “fue muy generosa” con él en sus inicios: “Me abrió la puerta de su casa y me pasó muchos contactos para que yo pueda empezar a moverme en el mundo del teatro”