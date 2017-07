En una tarde fría, golpeó en los momentos justos a Capri, para derrotarlo 18 a 7. Curne sigue imparable.



Taraguy volvió al triunfo

En el marco de la octava fecha del Regional de Rugby NEA, en su cancha, Taraguy se impuso a Capri de Posadas, 18 a 7, para así retomar el sendero triunfal.

Los “cuervos” fueron dominadores en casi todo el match, pero no lograron sacar mayor diferencia, sobre todo en la primera mitad, por errores en la definición y cierta displicencia. No obstante, le alcanzó para cerrar la fría tarde dominguera con una alegría.

El dueño de casa presionó desde el kick off y muy pronto, luego de una infracción, Benítez Hardoy acertó a los palos para inaugurar el marcador. Luego, una gran corrida de Desimoni, dejando un tendal en el camino, le abrió el camino para llegar al try bajo los palos. Con la conversión de Benítez Hardoy, Taraguy pasó a ganar 10 a 0.

Si bien sacó el pie del acelerador, el local siguió manejando los tiempos y con otro penal de Benítez Hardoy, se fue al descanso arriba 13 a 0.

Ya en el complemento, el fuerte viento complicó las acciones, que se hicieron deslucidas. Mucho fervor y pocas ideas para superar la contingencia climática.

Igualmente, Taraguy, agazapado, volvió a golpear en el ingoal misionero, con un try de Moncada, que llegó como un rayo por el lado izquierdo.

El 18 a 0 era inapelable, pero Capri apeló a su amor propio y con sus delanteros se puso en terreno contrario, generando dos penales convertidos y sobre los 34′, su buena presión fue premiada con un try penal que dejó las cosas 18 a 7. De allí hasta el final, Taraguy no pasó sobresaltos y sin lucir, se llevó un éxito valioso y necesario, para recuperarse de la ajustada caída que sufrió el fin de semana pasado con Curne.

Curne sólo necesitó media hora para mostrar todo su poderío y vencer con autoridad a Aguará de Formosa por 60 a 7, en partido que cerró la primera fecha, segunda rueda, del Torneo Regional NEA de clubes 2017.

Con diez tries, los Universitarios sumaron un nuevo punto bonus para seguir mirando la competencia desde lo más alto.