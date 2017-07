on 18 Julio 2017

Gicela Méndez Ribeiro será bienvenida (Irasshai en japonés) a la 42° edición del festival que se realiza cada octubre en la ciudad nipona de Kawamata en honor a la máxima fiesta del folclore argentino. “Es un honor y un orgullo representar al país con chamamé”, dijo la compositora. Además sumará otros dos conciertos en importantes escenarios.

Hace tiempo que el chamamé acredita aquella frase hecha;“la música puede derribar fronteras” y una de las artistas que lo reivindica es Gicela Méndez Ribeiro. No sólo porque su afable voz une al Mercosur, sino porque además sigue sembrando chamamé al mundo, en octubre visitará Japón.

“Siempre quise cantar como solista en el Festival de Cosquín, este año cumplo ese sueño, nada más que en Japón”, expresó a época la artista libreña con su habitual y saludable sentido del humor. La autora y compositora será parte del festival “Cosquín en Japón” que el próximo 6 y 7 de octubre celebra su 42º edición con una grilla generosa de artistas locales y extranjeros que compartirán sus sentimientos en un solo lenguaje, el folclore argentino.

“El chamamé es un género que amo, me hace feliz cantarlo, y más feliz si tengo la posibilidad de difundirlo por el mundo”, explicó la artista que ya recorrió varios países del Mercosur, además de Estados Unidos y parte de Europa. Participó de un documental alemán sobre el género litoraleño y realizó evento inédito y particular denominado “El chamamé no se engripa” un concierto transmitido exclusivamente por Internet que lo vieron más de 5000 personas, en 27 países en 2010.

Ahora suma una nueva aventura, otra oportunidad de llenar sus valijas de música y compartir sus obras, muchas de las cuales forman parte de su disco Voz de Frontera, material que paradójicamente fue borrando los confines del hombre, con la dulzura de su voz. “Estoy entusiasmada, va a ser una hermosa experiencia y un nuevo desafío para mí. No solo voy a representar al país en este importante y emblemático festival sino que además voy a actuar en otros escenarios lo cual significará una oportunidad especial para el chamamé”, explicó Méndez Ribeiro con su encendida y bella sonrisa.

Sobre su participación en este evento, explicó que “la invitación llegópor medio del agregado administrativo de la Embajada Argentina de Japón, se contactaron con mi productor en Buenos Airespara participar de este que desde 1975 esta vigente allá en el estado de Fukushima”, explicó Méndez Ribeiro. A esto sumó que “también el Municipio deMinato me invitó a hacer una función en el AkasakaCivic Center, que es un teatro maravilloso, cuando lo vi quedé helada”, dijo sobre su actuación el 11 de octubre en ese escenario.

Para finalizar esta gira, Méndez Ribeiro brindará otra función exclusiva para invitados especiales en la Embajada Argentina en Tokyo. “Van a ser eventos importantes, para sumar difusión de nuestro género en Japón, en un año más que especial en el marco de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la Unesco”, dijo la artista.

En esta oportunidad viajará junto a Martin Sandoval, Sergio Tarnosky y Gonzalo Aguirre, músicos de prestigio que estarán a la altura de esta destacada gira.

“El ensayo es primordial en mi vida y también para este grupo que confirmamos, estar en un escenario es mucho más que tocar y cantar, hay que subir con certeza y no con seguridad. Esto será una experiencia inolvidable para nosotros y también una esperanza para muchos de mis colegas. Una golondrina no hace un verano, por eso estamos juntos remándola”, dijo.

Por último agregó que “nos estamos preparando con tiempo, ya está seleccionado el repertorio, con autoría propia y clásicos, pero la idea es llevar lo que sentimos, porque llevando eso es la mejor manera de transmitir nuestras raíces”, soltó con un brillo especial en sus ojos la correntina y añadió; “Esto es lo que somos”.