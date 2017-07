Pata Villanueva (65) habló de la relación que mantuvo con Luciano Castro (42) hace más de veinte años y que se destapó en el último tiempo. En ese entonces, él era jugador de fútbol y comenzó a trabajar con la actriz en su agencia de modelos.



“Yo me lo inventé de secretario porque no sabía hacer nada. Le dije que atendiera el teléfono y me preguntó ´¿Qué tengo que decir?’. ‘Anotá el nombre de las chicas que vienen con el book de fotos’, le dije. ¡No sabía hacer nada!“, contó este martes en Los ángeles de la mañana.

“Yo un poco ya quería que él se enganchara algo porque quería que se fuera”, agregó sobre la sugerencia que le hizo a Luciano para que fuera actor. “¿Yo? Si no sé hablar”, respondió el galán que hoy se destaca en las telenovelas. “Le dije que fuera a una escuela de teatro y lo mandé al casting de Cris Morena para Jugate Conmigo y quedó”, agregó la actriz de Extinguidas.

Con respecto al affaire que tuvieron, Pata detalló que duró los dos meses que Luciano trabajó para ella. “Fue un touch and go. Habremos estado dos o tres veces. Él dice que tenía 17 años pero para mí tenía más. Para mí, tenía 22 y yo, 40”, agregó sobre la diferencia de edad.

“Yo no quería y me sedujo. Ya era un seductor en ese momento. Ya era un seductor, yo me sentí totalmente seducida”, contó al tiempo que aclaró que “fue un momento lindo. Yo no pensaba en la edad de él”.

“Quedamos como grandes amigos. Me lo encontré varias veces y me parece un tipo bárbaro. Un gran padre, un gran marido. Es un tipo serio. No es un bandido, es muy serio”, opinó sobre el presente de Luciano Castro, que está casado con Sabrina Rojas (37), con quien tiene a Esperanza (3) y Fausto (2).