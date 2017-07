Alejandra Ríos contó ante los micrófonos de Sudamericana la pesadilla que vive desde el mes de febrero pasado, luego de terminar la relación amorosa no conviviente con su ex pareja, Rubén Darío Hetler, de quien se alejó por consumo de drogas y portación de armas. El acoso que vive es constante y a pesar de haber realizado cuatro denuncias y recurrir a la Justicia, no cuenta con guardia policial y le negaron tomar cartas en el asunto hasta el 31 de julio (por la Feria de los juzgados). Teme por su vida, la de sus hijos y reveló que por el hostigamiento su hija de 20 años se encuentra bajo tratamiento psicológico y medicada con clonazepam.

“Estoy sufriendo el típico caso de violencia de genero desde mayo de este mayo, tuve una relación de un mes y medio nada más, no conviviente. Cuando decidí cortar la relación, que fue porque empecé a ver drogas y armas de fuego en su camioneta, esta persona empezó con la persecución, las amenazas y hasta me llegó a cortar el dedo”, comenzó.

Deteniéndose en el episodio antes mencionado explicó, “Me estaba yendo a tomar el colectivo a una cuadra y media de mi casa, y me llegó de atrás con el hijo, Hermes Hetler se llama el hijo. Entonces con una navaja me cortó el dedo, yo a los cartelazos y con mi portafolios, trate de subirá otra línea de colectivo que pasaba, no a la mía, porque tenía que llegar a mi trabajo”. Lamentando que tiempo después como consecuencia de este drama perdió su fuente de ingresos, “Lamentablemente perdí mi trabajo por todo esto, y estoy a cargo de mis dos hijos; uno de ellos, la más grande, de 20 años, empezó con ataques de pánico porque este señor llamar al teléfono fijo y cuando atiende mi hija le empieza a decir de todo; entonces mi hija esta con tratamiento psicológico a los 20 años, tomando clonazepam”, prosiguió.

En cuanto las denuncias advirtió que hasta el momento lleva “realizadas 3 denuncias, en la Comisaría 17º del barrio Molina Punta, hay6 tres expedientes porque aparte realice una denuncia en la Comisaria Nº2 de La Mujer, que está por Cazadores Correntinos”. “Nunca, jamás del Juzgado me llamaron a citar, está en el Juzgado Correccional Nº 2 con la Dra. Aromí, fui a hablar con ella y me dijo que hasta el 31 de julio no pude hacer nada por la Feria”, indicó.

“Le pedí por favor, porque este señor pasa cada dos días por mi casa en diferentes autos y me describe como estoy vestida, que estoy haciendo, me llama de numero privado. Me siento observada y perseguida en todo momento”, señaló. “Está creando una situación tremenda con mis hijos y anoche directamente se bajó del auto y me dijo que me iba a matar, por eso fui a hablar con la Jueza”.

Detalló que Hetler tiene pedido de captura, “Hicieron pedido de captura porque era demasiada la persecución de la que yo era presa”, y aclaró que el pedido vino por parte de la Comisaria.

“Deje mi celular casi 5 horas en Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, se hizo una extracción de todos los mensajes aberrantes tanto de amenazas de muerte y de otro tipo de mensajes y sacaron más de 500 hojas. Esto está todo en el Juzgado. Ahora la Jueza Aromí me mandó a hablar con un Fiscal de turno, Dra Sonia Meza, pero me dijo vamos a ver si te atiende”, detalló asegurando “Hasta el 31 de julio pudo morir 5 o 6 veces, mis hijos pueden venir y enterrar a la madre, otro caso de femicidio por un loco psicópata y porque la Justicia no actúa”.

“Corté la relación porque veía drogas, cocaína y marihuana, y se drogaba en su trabajo; él trabaja en el Mercado de Concentración de Frutas y Verduras por Avenida Independencia”, destacó. “Nunca se presentó a ninguna de las citaciones de la policía”, continuó.

“No tengo abogado ni seguridad policial, en la comisaria me dijeron que tengo que pagar si necesito seguridad”, agregó. Volviendo a la cuestión de su trabajo indicó, “Perdí mi trabajo porque pedí licencia después del episodio en el que me cortó con una navaja, tenía miedo y los dueños de la empresa no se quisieron involucrar y me despidieron”.