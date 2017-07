La participante del Bailando 2017 habló de sus ex novios y se refirió a Sebastián Driussi, Lucas Alario y… ¡Cristiano Ronaldo!

Sol Pérez

No es un tema de debate nacional pero muchos se preguntan qué es de la vida sentimental de Sol Pérez (24), una de revelaciones del Bailando 2017. Dueña de una figura envidiable, digna de una producción de almanaque, la joven presentadora del clima en TyC Sports está en boca de todos y a diario recibe decenas de propuestas amorosas. Sin embargo, su corazón no tiene dueño.

“Desde noviembre del año pasado que estoy soltera, cuando me separé de mi último novio, Jeremías Carabelli. Es futbolista de Chacarita, se fue a Venezuela y ahora volvió a vivir acá. Está viendo si consigue club”, comenzó explicando la también chica fitness en una reciente entrevista con el periodista Nicolás Peralta para la revista Pronto.

Y siguió: “Nos llevamos muy bien y si hay chances de reconciliación no lo sé, yo nunca cierro las puertas con nadie porque uno nunca sabe qué puede llegar a pasar”.

Luego de corroborar su estado civil, la exuberante presentadora televisiva reconoció que estar de novia es lo suyo. “Soy re noviera. A los 14 años conocí a mi primer novio y duré tres años. Era un chico del club Centro Galicia, donde hacía patín, voley y gimnasia”. Pero ese amor un buen día fracasó y tras estar dos años más en pareja con su segunda pareja, Sol conoció a Jeremías.



Pese a estar de novia desde los 14 años, a “la sobri de Pérez”, apodo que se ganó en los inicios de su carrera por su tío Fabián Pérez, quien trabaja para TyC Sports, siempre se la vinculó con futbolistas. “Con Sebastián Driussi no pasó nada. Hicimos una campaña de fotos juntos y fui yo la que lo subió a las redes. Si llego a tener algo con alguien, ni loca compartiría fotos. Así que cero”, descartó en primer lugar la joven.

En tanto, respecto a los rumores de romance con el delantero de River Plate, Lucas Alario, aseguró: “No pasó nada. Lo conocí pero desearía olvidarlo. No importa el motivo; sólo te voy a decir que es mejor olvidarlo. Lo conocí por amigos en común: una muy amiga mía salía con un amigo de él y ahí nos conocimos pero no pasó nada. No es mi tipo”.

Luego de hablar de jugadores locales, Sol pasó a las ligas mayores. En detalle, la compañera de Fer Bertona en el Bailando se refirió a su coqueteo con Cristiano Ronaldo (32). “Él me puso like en una foto, yo no me di cuenta y empezó a salir en todos lados, incluso en portales de afuera. Ahí noté que me había puesto un like y una vez estaba haciendo un vivo en Instagram, él entró y toda la gente me ponía: “Está Cristiano en el vivo”, explicó la joven, quien también mencionó la gran cantidad de propuestas que le llegan de futbolistas.