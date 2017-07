Después de mucho tiempo,Luciana Aymar se animó a abrir su corazón para contar su romance con Fernando González, el ex tenista chileno. Viven juntos en Santiago y, aunque es una relación incipiente, ella sueña con que sea “para siempre”.

En una entrevista con la revista Caras de Chile, que saldrá a la venta este viernes pero que brindó un adelanto en su web, Aymar contó que se conocieron cuando ambos competían: “Tenía mucha admiración por él como tenista. Lo seguía en los torneos. Nos cruzamos en diferentes Juegos Olímpicos, pero era un saludo de deportista a deportista“.

“Los dos nos seguíamos por las redes sociales -siguió la rosarina- y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo“.

Aymar fue quien decidió dar un paso más y comenzar la convivencia del otro lado de la Cordillera, lejos de sus afectos. “Si yo decidí venirme para acá es porque me estoy proyectando y me encantaría que fuera para siempre, pero pueden pasar muchas cosas en el camino. Las relaciones se construyen a diario. Los dos ya estamos cerca de los 40… (risas). Soy de objetivos precisos, en lo laboral y en lo emocional”, contó en la nota.

Feña González y Lucha Aymar conviven en Santiago de Chile. (Fotos Camilo Melús / Caras Chile)

“Es un lindo desafío. En Argentina tengo todo y tengo el cariño de la gente. Por eso vuelvo seguido, porque a una la llena eso. Te rejuvenece en algún punto. Acá tengo el gran reto con respecto al deporte en la mujer. Con Las Diablas (equipo chileno de hockey césped) Cachito Vigil está haciendo un gran trabajo, pero hay mucho pendiente en cuanto a acercar a la mujer al deporte en Chile. Para mí es salud y valores. Creo que acá puedo hacer mucho en ese aspecto”, dijo sin dar demasiados detalles.

Entre sus objetivos, claro, hay uno personal: ser mamá. “Quiero ser madre, tener hijos y hacer mis otras actividades. Las voy a necesitar. No soy sólo de estar en la casa. Quizás el día que sea madre cambie mi forma de pensar, porque uno va adaptando su vida al momento. A lo mejor cuando tenga un hijo voy a querer dedicarle las 24 horas del día, pero nunca voy a dejar de hacer mis cosas”, analizó.

De Feña González, que llegó a ser quinto del ranking de la ATP, confesó que la enamoró su caballerosidad. “Además, es muy humilde habiendo sido el deportista que fue. Yo soy refeminista igual, eh, pero Fernando es muy atento conmigo desde el minuto que me conoció y esa fue una de las cosas que me enamoró de él. Respetamos nuestro espacio y tiempo, ninguno está tan encima del otro. Cada uno tiene sus actividades, más allá de que estemos juntos”, remarcó.

Igualmente, le envió un mensaje a su flamante novio. “La verdad es que yo si estoy con alguien considero que está bueno serle fiel a esa persona y si no, no estés con esa persona, porque en una relación lo más lindo es el respeto, el cariño y si pasa el tema de la infidelidad uno pierde un poco eso, más allá que después se perdone, o no se perdone. Conozco parejas que se han perdonado y hoy están espléndidas y a veces están mejor que antes, pero en mi caso, en lo personal, no me gustaría. Antes de que pase, prefiero separarme, o que me dejen y listo. Nadie sufre”, concluyó.