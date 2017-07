La China Suárez confirmó que espera su primer hijo junto a Benjamín Vicuña. La actriz brindó un móvil para el programa Ponele la firma, que conduce Marcelo Polino en América, y entre otras cosas, contó que el embarazo fue planeado.

“No cumplí los tres meses todavía. Uno espera obviamente hasta los tres meses por un tema médico, no es que uno se haga el misterioso. Es que es lo que te recomienda el médico y la familia, pero ya estaba toda mi familia, todo el mundo me pregunta, las mamás del colegio, Rufi. Estoy a punto de cumplir los 3 meses”

¿Cómo me siento? ¡Como el culo! Tengo mucho sueño”.

“Rufina, que cumplió cuatro años el 18 de julio, me lo dijo. Me miró, yo me había enterado hacía dos días, y cuando me estaba cambiando yo veía que me miraba mucho, y fijo. Ella estaba como enloquecida con un vestido que tenía y yo pensé que me miraba por eso. Pero me dijo ‘mamá, vos tenés un bebé en la panza’. Le dije ‘¿estás segura que no es comida?’. ‘No, mamá, tenés un bebé en la panza, es obvio’, me respondió. Y se emocionó como una abuela. Te juro. No reaccionó como una nena. Me habló como si yo fuera la chiquita y ella la adulta”.

“Sí, lo estábamos buscando. Y la familia ya lo sabe hace tiempo y los amigos también, estamos todos muy contentos”.

“(Cuando se lo dije) Benjamín se quedó helado porque fueron un par de meses… Era como ‘ya está, relajémosnos’, y se quedó como ‘¿es verdad huevo?’ Le dije ‘si mi amor, no te voy a hacer un chiste con eso’. Fue divino, divino. Se dio cuando se tenía que dar. Se dio en un buen momento, estamos felices”.

“Todavía no sé el sexo. No me muero por saber tampoco. Me da igual”.

“(A Nicolás Cabré) si se lo conté, pero prefiero no hablar de terceros. Es el papá de mi hija, no somos amigos pero nos respetamos como tiene que ser. Estamos todos felices, los perros, todos en la casa”, aseguró dando a entender que los hijos del actor y Pampita recibieron muy bien la noticia.