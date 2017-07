Se cansó Ángel de Brito y mandó al frente a la China Suárez

Los comentarios de Ángel de Brito (41) sobre el embarazo de Eugenia China Suárez (25) y Benjamín Vicuña (38) irritaron a la feliz pareja. De hecho, la propia actriz reconoció este domingo en Ponele la firma (América, domingos a las 19) que las palabras del periodista la hirieron tanto que terminó llorando.

“Me sorprendió mucho lo de Ángel de Brito. Él nunca se había dirigido hacia mí de esa manera y me afectó. Por supuesto que Benjamín como pareja, como hombre, me vio a mí mal, llorando por eso se calentó, me defendió y se lo agradezco“, dijo la joven actriz y mamá de Rufina (4), fruto de un viejo amor con Nicolás Cabré (37).

Vicuña salió en defensa de su mujer.

Pero el tiempo pasado fue mejor. Y hoy lo confirmó el periodista y conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) cuando recordó una época en la que la China y él mantenían una relación fluida. Así, sin pelos en la lengua, la mandó al frente: explicó que ella le contaba y hasta mostraba pruebas de su relación con el chileno y la separación de él con CarolinaPampita Ardohain (39).

“Después de que yo digo que me parecía una provocación (la foto de Suárez con las manos de Rufina y los hijos de su pareja), la China pone este descargo en Instagram que dice: ‘Gente mala, falsa, que toda muestra de amor le resulta una provocación. Vacíos de cabeza, faltos de amor, resentidos. Aman el puterío. El precio de la exposición, estar en un ambiente y un momento de la vida en que TODO es malintencionado, TODO odio… NO voy a acostumbrarme a eso, jamás va a parecerme normal la MALDAD. Mi alegría te provoca, algo malo hay ahí adentro‘”, recordó esta mañana De Brito.

Y, dejando en claro que le había molestado mucho la frase “aman el puterío”, el también jurado del Bailando 2017 arremetió, indignado: “La China Suárez tiene mi teléfono, como aquella vez que me llamó para contarme lo que había pasado en el motorhome y decirme que Pampita era una loca, por ejemplo… Si quería, ella me podría haber llamado”.

Y siguió: “Yo no tengo nada en contra de Benjamín, ni de la China, no me hicieron nada ni tengo ninguna factura para pasarles, como se dijo. De hecho, la China me dio un móvil cuando se lo pedimos y me lo agradeció. No hay nada personal, por esome pareció excesivo lo que puso en Instagram teniendo mi teléfono y pudiéndome llamar como lo hizo en otras oportunidades”.

Luego de aclarar su enojo con la actriz, De Brito no perdió oportunidad y siguió mandándola al frente y contradiciendo las palabras de la ahora futura mamá. “Vos estabas el día Andrea que acá en la puerta del canal me mostró los mensajes que Pampita le mandaba a su ex marido, a Vicuña”, le dijo el periodista a su panelista Andrea Taboada.

Y agregó, polémico: “Ese día vino de invitada al programa de Nico (Vázquez), a Como anillo al dedo, y nos mostró todos los mensajes de Pampita amenazando a Vicuña. Porque ella dice que no le gusta el puterío. Entonces no sé por qué nos mostró en esa oportunidad (los mensajes) que nadie se lo pidió tampoco, y describió todo”.

Además, hacia el final de su descargo, el periodista aseguró que la pareja quizás se molestó porque él había dicho que la China se había hecho más famosa por la cama que por su talento. “Es una buena actriz, pero cuando digo la cama es porque se habla más de sus romances que de sus trabajos“, cerró.

