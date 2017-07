Se trata de una chica de tan solo 14 años de nombre Abigail, quien se fugó de su casa hace una semana. La madre de la menor dialogó con Radio Sudamericana y dijo “se fue por voluntad propia porque no la dejaba salir”. En la entrevista suplicó a su hija que regrese a la casa y agregó “me llamó por teléfono el viernes y me dijo que era un castigo porque no la dejaba salir; ella no entiende que es una forma de cuidarla”.

Silvia, mamá de Abigail Katerine (14), dialogó con Radio Sudamericana y pidió ayuda para encontrar a su hija que se encuentra desaparecida desde hace una semana. La propia madre sostuvo que la jovencita se habría ido de la vivienda familiar porque “no la dejaban salir”.

“Hace una semana se fue de casa. Nos llamó por teléfono el viernes y nos dijo que era un castigo porque a ella no la dejábamos salir”, manifestó la angustiada mujer en este medio. “Yo solo quiero que vuelva y que me perdone si no entiende mi manera de cuidarla”.

La joven vive junto a su familia en el Bº Pirayuí Nuevo y desde hace siete días la buscan intensamente. En el momento de su desaparición, Abigail tenía un pantalón de jeans color azul, remera mangas largas color azul con franjas naranjas. “No se llevó nada, todas las ropas están acá”, indicó.

Los que puedan aportar datos, deben acercarse a la comisaría más cercana a su domicilio, como así también comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.