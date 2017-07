Así lo aseguró Karina Felitti, la investigadora del CONICET especializada en género que participó de la Feria del Libro de Corrientes. En una charla debate, analizó las dificultades que enfrentan las científicas, los derechos sexuales y reproductivos y el aporte de las ciencias sociales, entre otros temas.



Las dificultades que enfrentan las científicas en sus carreras, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el aporte de las ciencias sociales, fueron algunos de los temas abordados por la investigadora del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), Karina Felitti, en la Feria del Libro de Corrientes. Durante una charla debate que se realizó en el auditorio principal de la muestra, la especialista en género consideró que, aunque en las últimas décadas se han logrado avances trascendentales, aún existen grandes deudas pendientes respecto a las responsabilidades asignadas.

La presentación de Felitti estuvo a cargo de Guadalupe Arqueros, investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET – UNNE). En un diálogo que se extendió por más de dos horas, ambas recorrieron diversos ejes temáticos que hacen a la actualidad de los estudios de género en el país.

La diferencia entre las carreras científicas que realizan los hombres y las mujeres en Argentina fue una de las primeras cuestiones analizadas. “Las mujeres somos mayoría en las ciencias humanas y sociales y esa no es una cuestión natural, sino que tiene que ver con la educación que recibimos. Desde 2006 tenemos en Argentina una Ley de Educación Sexual Integral, que propone abordar los estereotipos de género y cuestionarlos para motivar la participación en áreas que hasta ahora no han sido femeninas, como las ingenierías, la matemática y las ciencias exactas en general”, mencionó Felitti.

La investigadora, que se desempeña en el en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es historiadora en su formación de base, recordó que las primeras mujeres científicas de Argentina estuvieron vinculadas a la medicina. “No es casual que hayan estado dedicadas a la salud. Ser maestra o enfermera eran las opciones de profesiones femeninas, porque estaban asociadas a las tareas de cuidado”, señaló.

El límite invisible al que se enfrentan las mujeres que hacen carrera en el campo de las ciencias, referido a través de categorías como la del “techo de cristal” o el “suelo pegajoso”, fue explicado por Felitti. “Nadie impide que una mujer se doctore, se postdoctore, haga un estancia en el exterior, llegue a directora de su instituto o sea decana de su universidad. No hay una ley que lo prohíba, como en el pasado. Lo que sí existe es una exigencia de una doble o triple jornada y una coincidencia entre en el período de fertilidad y el de mayor productividad de la carrera. Son aspectos que, en general, no cuestionamos, pero que si los pensamos generan un escenario bastante problemático y exigido. No tiene que ver con obstáculos concretos, pero no permiten que muchas mujeres puedan avanzar”, dijo.

Después de haber estudiado el impacto que tuvo la píldora anticonceptiva en su tesis de doctorado, Felitti consideró que aún existen deudas de esa revolución sexual y emancipatoria ocurrida en la década del 60. “El tema de la responsabilidad de las mujeres en las tareas de cuidado y la reproducción social es algo que no ha cambiado, es un tema pendiente y es clave”, aseguró.

En ese sentido, señaló el caso de la diferencia entre los tiempos asignados para las licencias de maternidad y paternidad y cómo repercute en roles asignados a mujeres y hombres. “Si bien es difícil pensar que en el actual escenario de Argentina se produzcan cambios respecto a las leyes de licencias de paternidad, es importante hacer un trabajo de concientización con los varones en cada familia y en cada pareja para empezar a activar, desde la sociedad, una transformación en este campo del cuidado”, opinó.

A través de las preguntas que realizó el público -compuesto por investigadores locales, militantes feministas y visitantes de la feria que se acercaron a participar de la charla-, se generó un rico intercambio que abarcó diversos temas, entre los que estuvo el del aborto. “Es cierto que es difícil imaginar avances al respecto en Argentina con Bergoglio en el Vaticano. Pero también hay que pensar en cómo cambió su discurso, desde que es papa, con respecto a lo que fueron sus intervenciones durante el tratamiento de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, cuando dijo que se trataba de ‘una cruzada del demonio’. Por eso es importante ir viendo a los actores en contexto”, planteó Felitti ante una consulta acerca del papel que juegan las religiones en la configuración de los estereotipos de género.

