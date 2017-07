Los dos lo negaron. Mientras él la tiró afuera cada vez que le preguntaron por el tema, ella fue más directa y avisó que ni siquiera lo conocía. Ojo, ese mismo día, nada más y nada menos que en el piso de ShowMatch, con Marcelo Tinelli como entrevistador, admitió que le parecía un “lindo chico”. Y eso, sumados a los likes que intercambiaron en sus redes sociales, sirvió para seguir alimentando un romance que, cuentan, por ahora ninguno de los dos quiere blanquear.

Sin embargo, siguen sumándose datos, detalles de que hay algo entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Y el último contó con la inocente participación de Gonzalo Higuaín, compañero de la Joya en la Juventus y en la Selección Argentina. ¿Qué pasó? Todo empezó cuando al cordobés se le ocurrió realizar una transmisión en vivo, mediante su Instagram Live, del momento en que le cortaban el pelo.

Aburridos en la concentración de la Juventus en Miami, hasta donde el equipo italiano viajó para realizar la pretemporada y donde hoy enfrentará al París Saint Germain, los dos futbolistas argentinos charlaban mientras un asistente se ocupaba del cabello de Dybala.



Y entre chistes, Higuaín iba relojeando quienes comentaban o se sumaban a la transmisión de su amigo. Hasta ahí nada fuera de lo normal. Pero, de repente, el delantero notó que se había sumado alguien especial. Y se lo avisó: “¡Oriana Sabatini!”.



Ahí, Dybala cerró los ojos y le retrucó: “Ah, no pará, pajero. Le seguís dando de comer a la gente, bobo”. De fondo, se escuchaban las risas de Higuaín, quien comenzó a comentarlo con el resto de sus compañeros. ¿Dybala? Se quedó mirando fijo la pantalla de su celular.



Obviamente, nadie más que ella misma puede confirmar que haya sido la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini quien se conectó. Pero el momento quedó registrado y rápidamente se viralizó por las redes. ¿Un dato más? Por estas horas, Oriana se encuentra en Europa, hacia donde viajó para reencontrarse con Gabriela, su tía, y juntas recorrer distintos países.

Habrá que ver si pasan por Italia. Y más precisamente si hacen un alto en Turín, la ciudad en la que vive el ex Instituto. Atenta a los comentarios, ella avisó que “lo primero que pensé es que van a pensar que me voy por él. Pero este viaje lo vengo planeado desde hace 3 meses, no dan los tiempos”. Y no hay por qué creer que mienta, pero cuando el río suena…