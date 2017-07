on 27 Julio 2017

La mujer condenada deberá pagarle 60 mil pesos a la afectada por el impacto espiritual que le provocó.



Un hombre ingresó a la sucursal de un reconocido banco en el centro de Mendoza e inmediatamente se sintió atraído por una empleada. Esperó con paciencia que terminara su turno y cuando salió, no dudó y la encaró. “Te invito un café”, le dijo a la mujer, que aceptó. Era agosto de 2013 y así arrancaba un romance que casi cuatro años después derivó en un inédito fallo de la justicia civil mendocina.

Al ser un hecho de instancia privada se preserva la identidad de los protagonistas de esta particular historia que recién terminó este mes cuando la jueza Rosana Alicia Moretti dictó sentencia: aceptó la demanda por daños y perjuicios que la mujer le realizó a la esposa de su amante, que ahora deberá pagarle 60.000 pesos más los intereses.

Cuando comenzaron a salir, el hombre le dijo a su nueva pareja que estaba separado de su esposa, que en ese momento vivía en España. La relación no era oculta e iba por el buen camino: incluso el novio le presentó a su hija y nuera y le ofreció alquilarle una cochera de su propiedad ubicada cerca del banco.

Pero un mes más tarde comenzaron los problemas. El hombre, desesperado, envió al banco al portero de su edificio para pedirle que le devolviera las llaves de la cochera porque su esposa había regresado de España y se puso furiosa al ver un automóvil ocupando el espacio. También le rogó que no fuera a su departamento porque corría peligro.

Ese mismo día la empleada bancaria recibió 14 llamadas y mensajes de texto de un celular que desconocía, donde le pedían que se comunicara con otro teléfono. Como no lo hizo, a los pocos días apareció por la sucursal la esposa enojada para amenazarla. Pero eso no fue todo, ya que volvió al banco y pidió hablar con los jefes de la empleada.

Cuando declararon ante la jueza, los responsables del banco apoyaron a la demandada, a quien definieron como “excelente trabajadora”. Además comentaron que la demandante les dijo que “era una cualquiera porque se había acostado con el marido” y que la tuvieron que calmar para evitar un escándalo mayor ante otros clientes.

“La señora quería hacernos saber la clase de persona que tenemos trabajando en el banco”, relató el gerente de la sucursal, que además contó que la mujer quería la filmación de las cámaras de seguridad del banco para demostrar que la empleada le entregaba el número de teléfono a los clientes para seducirlos.

La violenta irrupción de la mujer, que con insultos y agravios intentó lograr que despidieran a su rival, no tuvo el efecto que buscaba. Todo lo contrario. En las argumentaciones de su fallo, la magistrada reconoció que la esposa intentó “dejarla mal y perjudicarla en su trabajo”, pero consideró que “existen varios indicios de que los improperios no se condicen con la realidad”. Y agregó que “la conducta fue deliberada, ya que se apersonó en el lugar de trabajo de la actora muchos días después de haberse enterado de la situación”. También consideró que no existió voluntad de engañar, ya que cuando comenzó la relación la trabajadora era divorciada y el hombre “había estado muchos años separado físicamente de la demandada”.

Tras el escándalo aparecieron dos causas judiciales. Una penal, en la que la esposa engañada fue sobreseída luego de retractarse, y otra civil, que avanzó hasta llegar a una sentencia sin precedentes en Mendoza. La jueza Moretti determinó que existió “un impacto espiritual” resarcible y condenó a la demandada a pagar 60 mil pesos más intereses.