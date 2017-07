Del capricho de la princesa Charlotte, la hija del príncipe William y Kate Middleton, a la vida real. Distintas opiniones sobre cómo actuar frente a las rabietas de nuestros hijos.

Madres e hijos

Hace semanas circuló una imagen conmovedora en la web: un papá observando atenta y tranquilamente a su hijita, tirada en el piso del supermercado, llorando desconsoladamente sobre la alfombra. El abuelo también contemplaba la escena. Se trata del actor estadounidense Justin Baldoni quien compartió en redes lo siguiente:



Justin Baldoni y el berrinche de su hija Maiya.

“Dos hombres, de pie juntos en silencio, para siempre unidos por un amor incondicional entre ambos y esta alma nueva, cruda y pura, por la que iríamos hasta el fin del mundo. Solo puedo imaginar cuántas veces yo hice esto cuando tenía la edad de ella. Mi padre me enseñó mucho acerca de lo que significa ser un hombre, pero esta publicación es acerca de una cosa solamente. Estar cómodo en lo incómodo. Algo que yo crecí viéndolo a él hacerlo conmigo una y otra vez.”



El berrinche de la princesita Charlotte que hizo enojar a Kate Middleton

Eso pasó hace unas semanas con la princesita Charlotte, de dos años, hija del príncipe William y su esposa, Kate Middleton. Cuando estaban a punto de subir a un avión, ella se tiró al piso y se puso a llorar.

Ese estar “cómodo en lo incómodo” a muchas mamás nos suena conocido. Frente al berrinche suceden dos cosas: el corazón se encoge por el sufrimiento de otro ser, y se avergüenza, porque la mirada ajena está ahí para juzgarnos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Cuánto dura esto?



Desbordes

Los berrinches se manifiestan con un llanto sostenido, gritos, manifestaciones físicas concretas como echarse hacia atrás (un gesto de rechazo que indica “no quiero esto, no estoy dispuesto a vivir esto”), tirarse al suelo, golpear cosas o arrojarlas y también golpearse a sí mismo, como manera de expresar enojo.

Según la doctora Mercedes Bellomo, médica Pediatra del equipo de Prevención del servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Italiano, son expresiones totalmente normales. “La edad de mayor incidencia son los dos años de vida. Se generan por la frustración del ‘no me dejan’, ‘no me sale’, por algo que quiere hacer solo y no puede. Obviamente se incrementan con el cansancio y con el hambre”.

A medida que van creciendo, los niños presentan mayores ambivalencias entre sus necesidades de autonomía y la frustración a la que se tienen que enfrentar, por lo que se van a presentar con mayor frecuencia los ataques de ira y los “¡no!”.

¿Qué hacemos nosotros?

Aclaremos que cada situación es particular y la respuesta va a depender mucho del contexto, de cada nene, de su historia personal, de la historia familiar. Melina Bronfman, especialista en desarrollo infantil y crianza respetuosa, recomienda intervenir activamente en el episodio con lo que denominamos “respuesta empática”: “Es necesario apagar el incendio, colaborar con el niño para que encuentre su eje, ayudarlo a tranquilizarse y a serenarse. Para esto hay algunos recursos como ponerse a su altura, a su mismo nivel, en lugar de hablarle desde arriba; expresar verbalmente que uno sabe que está enojado porque quería ‘tal cosa’ y no se está pudiendo satisfacerlo –validar sus sentimientos-; ofrecerle una alternativa posible en el inmediato plazo; agradecer cuando el niño logró controlarse, y hacer el duelo de aquello que quiso y no pudo obtener”.



Cómo actuar frente a las rabietas de los chicos.

También hay especialistas que aclaran que los límites son “un acto de amor” y una forma de cuidado del niño cuando es más pequeño y más impulsivo. Bellomo cuenta que en los talleres de crianza que coordina junto a un equipo interdisciplinario, algunos padres dicen “yo quiero ser amigo de mi hijo”, a lo que le sigue la reflexión “¿entonces tu hijo queda sin padres?”. Ella explica: “Tenemos que entender que el rol que nos toca es el de adulto que cuida y contiene. Que estemos mucho tiempo trabajando, cansados, no nos exime del rol. La asimetría del vínculo es lo primero que tenemos que entender”.

Tenemos rutinas cada vez más vertiginosas que, tanto a padres como a niños, nos estresan. “Estoy solo un rato con él al día, ¿cómo le voy a decir que no?”. Suena lógico. Pero también hay que entender, según la especialista, que los límites nos hacen “más felices”, porque nos proporcionan una dosis de frustración necesaria para la vida que sigue.



Bellomo repasa algunas actitudes y reflexiones útiles para el “momento berrinche, pataleta, enojo desmedido”.

✓ Dar mensajes de límites concretos y claros. Acompañar las palabras con gestos y actitudes. Los chicos son expertos en decodificar el lenguaje no verbal. Revisar nuestra conducta. Los chicos no nos escuchan, miran lo que hacemos.

✓ El orden, las rutinas del sueño y las comidas los ayudan mucho, sobre todo a los chiquitos, porque su desarrollo va evolucionando constantemente. Respetarlas los ayuda a sentirse más seguros y con menos desbordes.

✓ El chirlo. Los pediatras no lo avalamos, tiene que ver con el desborde del adulto ante la situación y uno educa con el ejemplo. Uno no puede contener si está desbordado. El chirlo, lejos de sostener el límite, genera arrepentimiento y culpa, es decir, lo que menos hace es educar.

✓ Validar su sentimiento de enojo, que sepan que los entendemos, pero no avalamos la conducta de pegar o tirarse al piso.

✓ Durante el momento de descarga hay que tratar de contenerlo físicamente para no se lastime, si está en una situación de riesgo.

✓ Es importante nuestro reconocimiento cuando se porta bien y expresarlo. A veces sólo enunciamos los NO, que son tantos que para el chico es como una música de fondo. Por ejemplo, decirle “valoro mucho que hoy le diste la mano a mamá en la calle”. Reforzar las conductas positivas, su autoestima, estimula el buen comportamiento.

No solo las princesas hacen berrinche. Son totalmente normales en la infancia y es mucho lo que los papás podemos hacer para ayudar a los nenes a transitar estos enojos. En esos momentos, donde el desafío es sentirse cómodo en lo incómodo, podemos desafiarnos a estar presentes y conscientes. También, como parte de la sociedad, y conociendo las dificultades de la crianza en la vida moderna, podemos ayudar sin juzgar a los papás o mamás en los momentos incómodos siendo más solidarios, ya que como dice el proverbio africano “se necesita un pueblo para criar a un niño”.

Talleres de crianza del Hospital Italiano. ¿Dónde? En Potosí 4058 (CABA), Aula de Pediatría. Gratis y abiertos a la comunidad. Requieren preinscripción.

