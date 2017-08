En promedio, desde agosto los padres deberán abonar unos 1.200 pesos por chico trasladado. No obstante, desde el sector advierten que este incremento es habitual tras el receso de invierno. El resto del transporte liviano también quiere recuperar pasajeros.

Has­ta an­tes de las va­ca­cio­nes, el im­por­te a abo­nar por los pa­dres y tu­to­res era de en­tre 1.000 y 1.100 pe­sos (se­gún la em­pre­sa, dis­tan­cia en­tre la ca­sa y el co­le­gio, en­tre otros fac­to­res).

“No­so­tros va­mos a lle­var a 1.200 pe­sos el va­lor de la ta­ri­fa, la idea ge­ne­ral es que se apli­que un al­za del 10%”, se­ña­ló a épo­ca el pre­si­den­te de la co­o­pe­ra­ti­va Nei­moi­rú, Da­niel Ove­je­ro.

Hay que te­ner pre­sen­te que ese sec­tor tie­ne, ac­tual­men­te, unas 80 uni­da­des ha­bi­li­ta­das en es­ta ca­pi­tal, las cua­les trans­por­tan en­tre 15 y 20 chi­cos por tur­no (ma­ña­na y tar­de).

Des­de los tres nú­cle­os que agru­pan a las com­bis es­co­la­res es­pe­ci­fi­ca­ron, el año pa­sa­do, que la con­ti­nui­dad del bo­le­to gra­tui­to de co­lec­ti­vo pa­ra es­co­la­res hi­zo me­lla en la de­man­da de sus ser­vi­cios.

“Hay di­ver­sos fac­to­res que nos jue­gan en con­tra pe­ro la se­gui­mos re­man­do. Con la su­ba de los com­bus­ti­bles tam­bién te­ne­mos otra va­rian­te que nos com­pli­ca. Es­te ti­po de va­ria­ción es ha­bi­tual an­te ca­da re­gre­so a cla­ses”, apun­tó.

“U­no de­be tra­ba­jar y tra­tar de no per­der más clien­tes por­que el con­tex­to ge­ne­ral es com­pli­ca­do, pe­ro no só­lo pa­ra no­so­tros si­no tam­bién pa­ra los pa­dres”, re­fle­xio­nó.

“Por suer­te te­ne­mos mu­chos clien­tes de años. No obs­tan­te, no to­das las ca­mio­ne­tas lle­nan sus bu­ta­cas, siem­pre al­gún asien­to li­bre que­da y es por la co­yun­tu­ra ge­ne­ral”, cul­mi­nó.

