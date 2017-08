Ricardo Colombi quién fuera uno de los dos orados del acto, y quién fue el encargado de presentar al presidente de la Nación Mauricio Macri, y entre otros conceptos afirmó: “ las PASO serán “el primer paso hacia la gran batalla del 8 de octubre, en que Gustavo Valdés será elegido gobernador de Corrientes”.



Y fue contundente al sostener : “estos son tiempos de participar, de ser firmes en las convicciones, está en juego el futuro del país, está en juego dejar atrás definitivamente el pasado, para ello se necesita consolidar la marcha del Gobierno Nacional, y los legisladores nacionales son fundamentales para avanzar en las medidas para todos los argentinos vivamos mejor. Por eso tenemos aquí –y los presentó uno a uno- a estos candidatos, quienes pueden exponer cada uno sus virtudes, de donde provienen y como visualizan la política, son conocidos y sus actividades son conocidas, por lo que estamos seguros que irán al Congreso a defender el atraso o la corrupción ni a proteger a los que cometieron ilícitos, van a defender a Corrientes, a esta posibilidad que nos está brindando el presidente Macri de poder vivir mejor. Es cierto que todavía faltan muchas cosas, pero recuperamos la libertad, para trabajar, para crear, para proyectar y sobre todo el respeto a las instituciones”.

Agregando: “ y aunque parezca que no se ajusta a la realidad, tenemos que ser firmes, porque hay quienes se oponen al avance que proponemos y buscamos, y son los mismos que durante año destruyeron el país, las economías regionales, nos asilaron del mundo y nos discriminaron sin remordimientos. Y hoy nos quieren decir como gobernar y qué medidas tomar, no conocer la provincia, no conocen el interior y tuvieron doce años para hacer cosas positivas y no hicieron nada”.

Agregando en el mismo sentido: “como pueden pretender que las soluciones a los problemas salgan rápido, sin devastaron el país, impusieron todo tipo de trabas y lo siguen haciendo en todos los terrenos, y si además, tenemos en cuenta que estuvieron doce años y no lograron solucionar nada”.

Por otra parte el mandatario expresó: “estamos muy fuertes con este nuevo proceso en el que logramos alinear la Nación con la Provincia, hemos conseguido más beneficios que los obtenidos en toda la gestión kirchnerista, se ven en las rutas, en las escuelas, en la forma de atender los problemas que nos han surgido y como se ocupan en cada área de aportar soluciones. Y qué decir que hay propuesta en nuestra provincia de 180 proyectos industriales con pedidos de evaluación ambiental para los mismos, esta es la diferencia, hoy hay espacio para desarrollar nuestro potencial, hay posibilidades de generar alternativas productivas, que significan recueros y mor calidad de vida para los correntinos”.

Concluyendo “por todo lo expresado, y porque con claridad surge, cual es el horizontes que miramos, cual es el futuro que queremos, tenemos que consolidar el cambio en el país y afirmar la fortaleza que hemos logrado en la provincia, que no dejan en las puertas del despegue definitivo para pasar a ser una de las mejores provincias del país, tenemos que triunfar en las PASO – Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias- y encaminarnos hacia a la gran batalla del 8 de octubre en que debemos consagrar a Gustavo Valdés como gobernador de los correntinos, para asegurar el futuro”.