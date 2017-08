on 02 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in nacional

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desmintió una reforma laboral y previsional tras las elecciones

Ignacio Ostera

@ignaciostera

iostera@diariobae.com

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desmintió que después de octubre el Gobierno vaya a instrumentar un ajuste fiscal, una reforma laboral o impositiva, como había adelantado el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.

En una entrevista concedida a BAE Negocios y diario Crónica en un Salón de los Escudos de la Casa Rosada, el funcionario buscó llevar tranquilidad: “No vamos a hacer nada distinto a lo que venimos haciendo. El único plan que tenemos es reducir los impuestos, y darle alivio fiscal a la gente y sectores productivos”, sentenció. Asimismo, negó que haya preocupación por la suba del dólar en el Ejecutivo, ya que la política del Banco Central permitirá que no se traslado a los precios.

“No hay un riesgo de

que la suba del dólar

se traslade a precios.

Confi amos en el Central”

–Desde la oposición se habla de un ajuste en octubre. El Gobierno confi rmó la intención de una reforma laboral, y otra jubilatoria

–No, yo quiero ser muy categórico. No hay ningún plan por parte del gobierno nacional para después de las elecciones, distinto a lo que venimos haciendo en estos 18 meses de gestión. No va a haber sorpresas. El único que tenemos es reducir los impuestos, y darle alivio fi scal a la gente y sectores productivos.

–Pero los encargados del área de Trabajo y Anses confirmaron la intención de avanzar con reformas…

–No se confirmaron. Lo desmiento. Además, no son, como ninguna otra que hicimos, reformas que salen del gobierno nacional. Son cuestiones que si se debaten será por el consenso de todas las fuerzas políticas argentinas.

–¿Se está trabajando con los gobernadores para reducir Ingresos Brutos en el marco de la reforma fiscal?

–Debemos disminuir el peso de los impuestos distorisvos sobre el sistema productivo, y los regresivos sobre las familias. Tenemos que bajar no sólo Ingresos Brutos, al cheque y al Trabajo. Los municipios deben dejar de esconder impuestos en tasas municipales. La tarea por delante es grande, pero el resultado será bueno.

–¿Hay preocupación por la suba del dólar?

–El tipo de cambio es flexible, como en la mayor parte del mundo. Esto permite amortiguar shocks externos. El Banco Central, independiente y profesional, lo maneja.

–Pero intervino para bajar la cotización…

–Sí, el Central no solo se preocupa por cuidar la moneda nacional, también cuida la política cambiaria. Y dentro de esta política se lleva tranquilidad y se logra que Argentina crezca.

–¿Hay riesgo de traslado a precios?

–No, confiamos en la política antiinflacionaria de la autoridad monetaria.

–¿Qué expectativa tienen sobre el resultado en Provincia?

–La gente, que es la dueña del cambio que evitó que Argentina terminara como Venezuela o como está Santa Cruz ahora, es la misma que va a persistir en este camino. No hay dudas de que estamos creciendo, aunque sabemos que es disparejo. Hay sectores que arrancaron tiempo atrás, otros lo hicieron ahora y algunos aún no arrancaron. Lo mismo pasa con las familias. A muchas les llego y a muchas no. Pero este es el camino para que llegue a todos.

“El crecimiento todavía

no les llega a todos

porque heredamos

mucha desigualdad”

–A los que no les llegó, ¿cuánto tienen que esperar para que les llegue?

–Les está llegando, lo que pasa es que heredamos un país con mucha desigualdad. Pero este es el camino. No queremos volver a la frustración, al fracaso, la pobreza y la corrupción. Ya empezamos a cambiar y la gente va a votar que no volvamos atrás.