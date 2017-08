on 04 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in interior

Los animales pertenecen a un productor que hace unos pocos días descubrió la falta de ganado valuado en más de un millón de pesos. La sustracción habría ocurrido en un largo período de tiempo. Tres propiedades cercanas fueron inspeccionadas por la Policía.

La Po­li­cía re­a­li­zó tres alla­na­mien­tos en cam­pos de la lo­ca­li­dad co­rren­ti­na de Es­qui­na en re­la­ción a la de­nun­cia de un pro­duc­tor ga­na­de­ro que di­jo ser víc­ti­ma de la sus­trac­ción de al me­nos 150 ani­ma­les va­cu­nos, va­lua­dos en más de un mi­llón de pe­sos.

La se­rie de pro­ce­di­mien­tos se pro­du­jo en es­ta­ble­ci­mien­tos de la zo­na ru­ral co­no­ci­da co­mo “Guay­qui­ra­ró”, don­de efec­ti­vos de la Po­li­cía Ru­ral e Is­las y Am­bien­te Ru­ral (PRIAR) hi­cie­ron un re­le­va­mien­to en pro­cu­ra de ha­llar al­gu­nos de los va­cu­nos fal­tan­tes.

De acuer­do a in­for­ma­ción ofi­cial, la pes­qui­sa co­men­zó el 20 de ju­lio cuan­do el pro­pie­ta­rio de una es­tan­cia, cer­ca­na al arro­yo Ve­ga, no es­ca­ti­mó en acu­sar a uno de sus em­ple­a­dos co­mo el pre­sun­to res­pon­sa­ble de la sus­trac­ción del ga­na­do que de­bía cui­dar.

“La sos­pe­cha es que el em­ple­a­do ru­ral se que­da­ba con los ani­ma­les de su pa­trón des­de 2009, año en que co­men­zó ese em­pren­di­mien­to ga­na­de­ro en un cam­po cer­ca­no al arro­yo Ve­ga, a unos 10 ki­ló­me­tros del cas­co ur­ba­no de la ciu­dad”, pu­bli­có el por­tal Ac­tua­li­dad Es­qui­na.

Fuen­tes po­li­cia­les, a su vez, ex­pli­ca­ron que el pe­ón ru­ral con­ta­ba con la de­bi­da con­fian­za del em­pre­sa­rio y por ello de­le­gó el ma­ne­jo de la es­tan­cia.

La con­fian­za con el ca­pa­taz era tal que el pro­pie­ta­rio del cam­po “nun­ca re­a­li­zó un con­trol ex­haus­ti­vo del ga­na­do” y es­to lle­vó a que exis­tan po­si­bles irre­gu­la­ri­da­des en la ad­mi­nis­tra­ción de esos bie­nes.

La ma­nio­bra de sus­trac­ción de ani­ma­les fue des­cu­bier­ta cuan­do el pro­pie­ta­rio del ga­na­do ha­lló un com­pra­dor pa­ra 50 ca­be­zas de no­vi­llos. Sin em­bar­go, “cuan­do fue­ron al cam­po pa­ra jun­tar los ani­ma­les en­con­tra­ron me­nos de trein­ta”, in­di­có el me­dio de pren­sa.

Tras una dis­cu­sión con su em­ple­a­do, el em­pre­sa­rio de­ci­dió re­cu­rrir an­te la fuer­za de se­gu­ri­dad. Asen­tó la de­nun­cia y dis­pa­ró la de­bi­da in­ves­ti­ga­ción.

A prin­ci­pios de es­ta se­ma­na des­de la Fis­ca­lía lo­cal so­li­ci­ta­ron re­a­li­zar al me­nos tres alla­na­mien­tos en pro­pie­da­des ru­ra­les lin­de­ras a la del hom­bre que su­frió el ro­bo.

Los alla­na­mien­tos, or­de­na­dos de par­te del Juz­ga­do de Ins­truc­ción con asien­to en Es­qui­na, fue­ron con­cre­ta­dos a ma­nos de efec­ti­vos de la PRIAR.

El re­sul­ta­do de ta­les mo­vi­mien­tos no fue el es­pe­ra­do. No en­con­tra­ron a ni uno de los ani­ma­les que ha­brí­an si­do ro­ba­dos.

An­te es­te pa­no­ra­ma las sos­pe­chas apun­tan a que las ca­be­zas de ga­na­do po­si­ble­men­te ya fue­ron sa­cri­fi­ca­das a lo lar­go de los úl­ti­mos años pa­ra su ven­ta. O bien las tras­la­da­ron a otros pun­tos mu­cho más le­ja­nos.

El em­ple­a­do acu­sa­do del “a­bi­ge­a­to” su­frió una se­ve­ra des­com­pen­sa­ción de sa­lud tras en­te­rar­se que iba a ser de­te­ni­do y per­ma­ne­cía in­ter­na­do en un hos­pi­tal de la pro­vin­cia de En­tre Rí­os.

epoca