Anoche en un acto desarrollado en el Salón de eventos que la Entidad Binacional posee en Ituzaingó, el mandatario provincial acompañado por el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, de Planificación y Coordinación Eduardo Vischi, el miembro del Consejo Ejecutivo de la EVY Eduardo Burna, el titular del Instituto de Viviendas Bernardo Rodríguez, el diputado nacional Gustavo Valdés y demás funcionarios del ámbito nacional, provincial y municipal se concretó la presentación del Proyecto del moderno hospital que la provincia construirá en la ciudad, que permitirá mejorar notablemente la prestación sanitaria pública.

Ituzaingó tendrá un moderno hospital construido por la Provincia, en una acción conjunta con la Entidad Binacional Yacyretá –EBY- dado que esta última cedió en comodato el terreno para la construcción del centro de Salud.

En la oportunidad el ministro de Salud Ricardo Cardozo, expresó: “ esta es una importante decisión del Gobierno Provincial, que decidió avanzar en la construcción de un nuevo hospital, y de la entidad Binacional, que tuvo una clara actitud de acompañar la iniciativa, cediendo con celeridad el predio para la obra.”

Para luego agregar al respecto: “quiero destacar que este centro de salud, está enmarcado en la política de modernización de toda la infraestructura sanitaria de la Provincial, y especialmente en este caso está planificado para atender la demanda de las 20 mil personas que viven en la localidad, las 20 que vienen en el periodo vacacional, los pobladores de las islas, de la Villa Olivari y de otras localidades cercanas, las de nuestros vecinos del Paraguay, y está diseñado para hacer frente a todas las patologías, a las emergencias, será un centro que en poco tiempo será referencia regional y en condiciones de poner a Salud Pública en esta zona en el más alto nivel”.

Seguidamente el sub-interventor del INVICO Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia fue el encargado de mostrar la maqueta del proyecto y brindar detalles del mismo, consignando: “el hospital tendrá todos los servicios, un área muy amplia para emergencias, dos accesos, dos quirófanos, se llegará albergar unas setenta camas, servicio de diagnóstico por imágenes, áreas administrativas, de servicios internos, neonatología, se intervendrá en un espacio de 5400 metros cuadrados. Seguirá el mismo concepto del hospital de Paso de los Libres, demandará una inversión de alrededor de 130 millones de pesos, la licitación se concretará en 30 días y tras la conclusión de ese proceso, estaríamos en tres meses iniciando las obras, que demandarán hasta su conclusión dos años y medio”.

Gobernador

Ricardo Colombi al hacer uso de la palabra en la oportunidad expresó: “quiero ratificar lo expresado por el ministro, acá hay un trabajo conjunto, entre la entidad binacional y la provincia, hay un esfuerzo por dotar a Ituzaingó de las condiciones para que la población tenga una muy buena calidad de vida, y así con ese horizonte venimos concretando importantes obras, demostrándoles a aquellos que usufructuaban nuestras instituciones para beneficio personal, y que decían que los correntinos nos pasábamos tomando mate debajo de un árbol, bueno acá está la demostración que cuando tenemos apoyo, cuando trabajamos unidos, damos pasos muy importantes en beneficio de la comunidad”.

El mandatario agregó sobre el hospital: “Este hospital va a cambiar la realidad de la prestación sanitaria de la comunidad, tendrá todo lo que requiere una institución de jerarquía en el ámbito de la salud, tendrá el mismo concepto que el hospital de Paso de los Libres y otros que se hicieron en la Provincia, y como afirmará los que me precedieron en el uso de la palabra, estará dotado del equipamiento más moderno y tendrá la capacidad para absorber la demanda de la región no solo de la ciudad. Y esto no es un anuncio de campaña, acá estamos demostrando que vamos a construir uno de los mejores centros de salud de la provincia, en 30 días estaremos licitando la obra y vamos a venir a hacer ese trámite aquí en Ituzaingó para que vean las ofertas y sepan quienes pueden ser lo que construyan el hospital, una vez iniciadas las obras se hará en tres etapas que demandarían unos 80 días cada una”.

Un anuncio en materia productiva

El Gobernador a su vez concretó el anuncio que construirá las instalaciones para que se pueda sacar provecho de la muy buena producción pecuaria que se caracteriza hoy a Ituzaingó, que requiere de un lugar para exposición y remate de la hacienda, por lo que el aporte del Gobierno Provincial, entiende fortalecerá la mencionada actividad productiva, que es uno de los motores de la economía correntina.