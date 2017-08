on 04 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

deportes

Este sábado se disputará el superclásico del rugby correntino. Taraguy recibe a sus pares de Aranduroga en una nueva fecha tanto del Regional del Nordeste como en el Oficial de la URNE.



Para ello se prepara una fiesta que incluirá hasta un gran “cuarto tiempo” para toda la familia.

Se viene la 10° fecha del Regional del NEA y los primos se cruzan en un superclásico en cancha de

Taraguy. Por eso se prepara una gran jornada especial este sábado desde temprano con muchos

partidos y con la presencia de toda la familia. El superclásico recobra valor para ver a dos grandes

equipos que están protagonizando el Regional del NEA y el Oficial de la URNE.



Sin dudas para todos los jugadores de rugby, un clásico es un partido sumamente especial, todo el

ambiente del rugby de la ciudad se prepara para cada juego. Y este sábado Taraguy prepara

además de sus instalaciones en óptimas condiciones, agregados extras para que todos los amigos,

socios, familiares, invitados y la familia de Aranduroga pase una jornada única.



Desde las 13, con partidos por el Oficial de la Urne los Menores de 16 de los “cuervos” y las

“cebras” abren la jornada, y le seguirá el choque de Preintermedia. Mientras que por el Regional

se medirán los “primos” en Menores de 19, Intermedia y el plato fuerte de la jornada, el gran

duelo en primera división. Hoy cobrando mayor importancia, por la gran campaña de los dos

equipos, que marchan segundos y terceros en el Regional de Primera.



Al colorido que le ponen ambas hinchadas, la dirigencia de Taraguy prepara una jornada festiva,

independientemente de los resultados, para disfrutar entre todos de otro superclásico correntino.



Luego del tradicional tercer tiempo reservado para los jugadores, ultimas detalles para un súper

“cuarto tiempo” con bandas invitadas, para disfrutar entre los presentes.

PROGRAMACION

Sábado 5 de agosto:

Cancha de Taraguy – 10° fecha:

13.00: Menores de 16: Taraguy vs Aranduroga. Oficial Urne.

13.00: Preintermedia: Taraguy vs Aranduroga. Oficial Urne.

14.30: Menores de 19: Taraguy vs Aranduroga. Regional Nea

14.30: Intermedia: Taraguy vs Aranduroga. Oficial Urne.

16.15: Primera: Taraguy vs Aranduroga. Oficial Urne.

COMISION DE HONOR

Respetando la historia y tradición del Taraguy RC, dándole lugar a todos, se creó la Comisión de

Honor, conformada por todos los expresidentes del TRC, conformando así un "Consejo Superior"

que tendrá como función aconsejar y participar en temas estratégicos del club. De la misma

participaron José Arquier, Francisco Villar, Facundo Palma, Daniel Romero, Carlos Barbieri,

Marcelo Romero y el actual presidente, Roberto Gómez Coll.