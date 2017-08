on 04 Agosto 2017

Luego de varias reuniones que mantuvieron con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de la Policía de Corrientes, los vecinos del barrio Molina Punta se encuentran a la espera de la instalación del Sistema de Alerta Vecinal (SAV) con el cual buscarán mejorar las condiciones de prevención del delito. Pero, a pesar de que todavía no dispusieron de las alarmas, los habitantes de la zona ya cuentan con los grupos de Whatsapp junto con autoridades policiales de la Comisaría 17ª con la cual se mantienen en comunicación constante ante cualquier hecho de inseguridad.

Por su parte, desde el foro conformado por los vecinos de las distintas zonas que componen el barrio Molina Punta, solicitaron mayores patrullajes de la Policía así como también más intervenciones del servicio de Seguridad Urbana Municipal (SUM), al cual también acuden ante cualquier situación irregular.

Ante los reiterados hechos de inseguridad que se registran en el barrio Molina Punta, los vecinos decidieron organizarse para reclamar y gestionar mayores medidas de seguridad y prevención del delito.

“Después de las reuniones satisfactorias que mantuvimos con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ahora nos encontramos a la espera de la instalación del SAV en el barrio”, explicó en diálogo con El Litoral un vecino de la zona de 60 Viviendas del barrio Molina Punta. “Vamos a esperar a que realicen los relevamientos del barrio y determinen los mejores lugares donde colocarán las alarmas”, añadió.

Por otra parte, los ciudadanos que participaron de las reuniones que se llevaron a cabo semanas atrás ya cuentan con nuevos medios de comunicación con autoridades policiales jurisdiccionales. “Contamos con un grupo de Whatspp vecinal donde estamos en contacto con las autoridades de la Comisaría 17ª y los agentes del Grupo de Rápida Intervención Motorizada (Grim) a quienes avisamos ante cada situación rara”, explicó el miembro del foro vecinal.

En tanto, los vecinos del Molina Punta solicitan mayores patrullajes por la zona. “Cada vez que hay patrullajes y recorridas, hay buenos resultados y no hay tantos casos de inseguridad, por lo que queremos que haya más cobertura. También llamamos al SUM, pero varias veces no ingresaron a distintas zonas del barrio donde hay más inseguridad”, añadió el referente de los habitantes de la barriada.