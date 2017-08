on 07 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in interior

El cuerpo fue encontrado en el fondo de una propiedad, sobre la basa del tronco de un árbol. La víctima estaba con el torso desnudo. No contaba con ningún tipo de identificación. Se desconoce la causa de la muerte.

Investigan la muerte de un hombre quien fue hallado sin vida a orillas del río Uruguay. De acuerdo a la autopsia médico legal, su deceso se produjo hace más de dos meses. Aún no pudieron identificarlo. El curioso episodio se produjo el sábado a la tarde en el el fondo de la propiedad de Segabinazi, a unos 25 km de esta ciudad hacia el cardinal Suroeste, en un lugar conocido como la Toma de Agua.

Personal de Prefectura Naval que realizada recorridas de prevención, halló el cuerpo sin vida sobre la base del tronco de un árbol.

La víctima estaba con el torso desnudo, un pantalón tipo jogging color gris, una media del lado del pie izquierdo y una cadenita aparentemente de oro.

Tenía una estatura aproximada de 1,70 mts. Luego de realizarse las pericias correspondientes, fue trasladado a la morgue del hospital local, lugar donde se realizó la autopsia que arroja una data aproximada de muerte de dos meses atrás. Hasta el momento no se logró identificar el cuerpo hallado sin vida ya que este se estaba sin piel en la zona del rostro. No contaba con ningún tipo de identificación, ni documentación personal y en la Jurisdicción de esta Unidad Regional V° no existe denuncia por la supuesta desaparición de persona con esas características. Se realizó cristiana sepultura en el cementerio local.

Desde la Policía solicitan que cualquier dato de interés que aporte a la causa, podrán dirigirse a Comisaría Segunda o a la Unidad Regional V°.