Hoy falleció Lara Tolosa Chanetón (15), la alumna que peleaba por su vida luego de dispararse dentro de una clase en el Nacional de La Plata. Ahora se investiga si su muerte tuvo que ver con un supuesto hostigamiento sufrido en la red social Voxed, a través de la que después fueron amenazados sus compañeros del secundario. Este tipo de agresiones que, en general, tiene como protagonistas a otros jóvenes que se amparan en el anonimato de las plataformas o en perfiles falsos, preocupa a padres y especialistas. Y las denuncias por este tema vienen en aumento. Según Carlos Rojas, jefe de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, los casos de hostigamiento registrados entre adolescentes se incrementaron un 30%.

“Cuando la cargada se transforma en hostigamiento y se da algún tipo de situación violenta, los padres suelen denunciar. En la mayoría de los casos, los afectados son jóvenes de entre 13 y 15 años. Nosotros somos la última instancia a la que recurren, llegan luego de hablar con las autoridades del colegio y con los padres del agresor o los agresores”, explica Rojas a Clarín, que asegura que lo primero que hacen es descartar que haya adultos involucrados. “Si el hostigamiento lo realiza un menor, no se está frente a un delito. Lo que solemos hacer es brindarle asistencia a la víctima. También se realizan charlas en la escuela para prevenir nuevos casos”, agrega el referente de Cibercrimen.



Para la psicopedagoga María Zysman, directora de la Asociación Libres de Bullying, “la posibilidad de ocultar su identidad que les brinda este tipo de redes hace que los jóvenes se manejen con total impunidad”. “Los chicos que participan en Voxed seguramente buscan un lugar de pertenencia y se manejan con cierta complicidad entre ellos. El anonimato hace que se comuniquen sin pudor ni límites. Nadie se hace responsable de lo que escribe. Hablan de violencia, sexo, consumo de drogas y muerte”, cuenta Zysman y sostiene que “la falta de nombres (ni siquiera tienen un apodo) hace que el otro se transforme en una cosa. No hay sujeto y, en consecuencia, no hay barreras”. La experta agrega que otro de las preocupaciones pasa por las interacciones que se dan en los grupos secretos de Facebook, que no aparecen en el buscador y a los que se puede acceder sólo por invitación.



“Voxed forma parte del ‘under’ de las plataformas. Nos vamos enterando de la existencia de este tipo de redes a través de las charlas que tenemos con los chicos. Así, por ejemplo, supimos de otra que se llama ASKFM y en la que se hacen preguntas que puede responder cualquiera que esté online”, precisa Belén Rey, directora ejecutiva de la ONG Argentina Cibersegura. “En el caso de Voxed, no necesitás poner ni usuario ni contraseña para ingresar. Las interacciones que se dan al interior son anónimas y se deben realizar dentro de ´cajas´. Cada una tiene un título que define el tema del que se puede hablar en ella. Los chicos, al mantener su identidad oculta, dicen cualquier barbaridad. Hay que insistir para que sean los propios jóvenes los que denuncien estos contenidos”, suma Rey.

Camilo Gutiérrez, jefe de investigación de la compañía de seguridad informática ESET, afirma que las situaciones de hostigamiento no sólo se dan en este tipo de redes. “Existen muchos perfiles falsos en plataformas más populares como Facebook, Twitter e Instagram. A través de ellos también se busca mantener el anonimato para difundir información sin hacerse cargo”, aporta Gutiérrez.



En el mundo, hay una aplicación de mensajería anónima en boca de todos por este mismo asunto. Se trata de Sarahah, que en pocos meses se transformó en la más descargada del globo. Si bien en un principio se utilizó para mandar chats constructivos o chistes, ahora está siendo criticada por su uso para el acoso entre adolescentes. La desarrolló un programador de Arabia Saudita llamado Zain Alabdin Tawfiq. En julio fue bajada 3,88 millones de veces en Estados Unidos, superando a Messenger de Facebook, Netflix o WhatsApp.



