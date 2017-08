on 08 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

Vence hoy el plazo para inscribir las fuerzas ante la Justicia Electoral. No se descartan sorpresas. Ayer algunos sellos dieron a conocer su participación y otros están en plenas conversaciones.



Como todo cierre de alianzas provinciales, podría haber sorpresas esta medianoche. Hoy vence el plazo para inscribir los frentes para las elecciones del 8 de octubre en las cuales los correntinos eligen Gobernador y vice, legisladores, Intendentes y concejales en casi todas las comunas.

Principalmente dos frentes están trabajando en ensanchar su conformación. ECO+Cambiemos no sólo cuenta con los socios fundadores, sino que además, trabaja en incorporar a otros sectores. Algunos de tinte celeste que remozarían sello, como así, intendentes de raigambre justicialista.

De igual modo mantiene sus negociaciones Podemos Más, liderado por el PJ, que ayer logró atraer al peronismo federal e incluso el candidato a Gobernador por Compromiso Correntino, Rogelio Benítez bajó su postulación. Además, sumó a extrapartidarios de extracción radical como la ex apoderada ucerreísta Adriana Casarrubia.



El Partido Demócrata Progresista definió su apoyo a ECO+Cambiemos para las elecciones del 8 de octubre y dio amplias libertades para las negociaciones municipales.

El escenario pareciera favorable a una polarización, ya que tanto Gustavo Valdés (ECO+Cambiemos), como Carlos Mauricio “Camau” Espínola (Podemos Más) se mantienen en carrera para la Gobernación. No obstante, no se descarta la aparición de otras figuras como Antonio Tarragó Ross, quien había hecho públicas sus aspiraciones de competir por el Ejecutivo Provincial con el sello Unión Correntina.

Hasta ayer algunos partidos se encontraban definiendo sus posturas. Entre ellos, el Panu que en el Senado mantenía una sociedad con el peronismo y en la Capital recientemente lograron una concejalía con el frente liderado por el justicialismo. Según expresaron desde el sello naranja, esperan un lugar salible en la Legislatura.

Los colorados aprobaron en una reñida y previamente judicializada Convención Partidaria la adhesión a la postulación de Carlos Mauricio “Camau” Espínola. La decisión orgánica dividió las aguas y el presidente del Comité Capital del autonomismo, José Romero Brisco anticipó que si bien votará por el Partido Autonomista, no movería la estructura. El joven dirigente accedió el pasado 4 de junio a una banca en el Concejo Deliberante de Corrientes a través de un acuerdo programático con ECO+Cambiemos.

Otro de los sectores divididos es el liberalismo. Si bien el PL apoyará a “Camau” Espínola, algunos de sus dirigentes suspendidos de extracción celeste respaldarán a Valdés. Ayer la intendente de San Cosme, Verónica Maciel, quien competirá con su padre por la jefatura comunal, adelantó que analizan inscribirse con un sello propio para aceitar la candidatura del oficialismo.

La territorialidad es un campo que Ricardo Colombi busca extender. Las conversaciones con Intendentes es una de las maneras. Hoy dialogará con representantes de Itatí. También, hubo ofrecimientos a jefes comunales del Norte, entre ellos, el Movimiento Norte Grande, en su mayoría, de extracción justicialista, liderado por el ex diputado por el PJ, Hugo Vallejos.

“Camau”, en tanto, logró atraer a extrapartidarios de historia radical. Además, se analiza la posibilidad de que el Frente Renovador respalde al candidato del PJ como una colectora. Incluso, el concejal de Libres del Sur, quien anteriormente integraba el bloque ECO, Gabriel Romero, expresó que veían la chance de acercarse a Espínola. Esto se debe a que el edil rompió relaciones con sus socios radicales al sellar acuerdo con el presidente Mauricio Macri. A nivel nacional, además, el Movimiento Barrios de Pie se mostró crítico a las medidas del Gobierno nacional.

Parte de la izquierda, por lo tanto, se mantiene al filo de las definiciones. El Partido Comunista-Convocatoria Popular, se había presentado a competir contra el intendente peronista Fabián Ríos en las municipales de Capital. Sin embargo, en reiteradas oportunidades mencionaron el buen diálogo con el senador nacional.

Por otra parte, el Congreso del Partido Demócrata Progresista (PDP) definió su apoyo a ECO+Cambiemos a nivel provincial y se brindó amplias libertades de negociación a las juntas departamentales para las alianzas municipales. La reunión se desarrolló en Goya, con representantes de Bella Vista, Capital, Gobernador Virasoro, entre otras comunas.

