Pampita está muy segura de que Pico Mónaco fue incapaz de engañarla con Fiorella Balbi. Con quien está enojada es con el Pollo Álvarez, supuesto testigo de la situación.

“Estoy muy bien con Pico. Él se está ocupando con los abogados de lo que pasó. Fue algo sorpresivo y mal intencionado. Me parece bien que quiera cuidar su nombre”, aclaró.

“El viernes era una cosa chiquita, yo pensé que iba a quedar ahí. Con el correr de las horas y los días se fue agrandando. La gente busca cosas de mala manera. Todo se consigue con trabajo y esfuerzo. No se consigue haciendo daño”, aseguró a Intrusos.

“El Pollo debería hablar. Está en su conciencia. Él sabrá qué clase de amigo es y cuanto se la juego por un amigo. Hablé con él. Yo no soy su amiga ni tengo que trabajar con él, así que no le puedo exigir nada. Yo a mis amigos salgo a defenderlos a capa y espada. Si tengo pruebas, no dejo que la noticia circule ni un minuto. No sé si todo el mundo es igual”, disparó.