El abogado del dueño del predio tomado señaló que aguardan una definición de la Justicia para retirar a los ocupantes. En tanto, los habitantes del asentamiento indicaron que no se irán.



Mientras en los terrenos del barrio 17 de Agosto de la calle El Trébol, entre Groussac y Dumas, los habitantes del nuevo asentamiento están a la espera de una solución pacífica que les permita continuar en el lugar tomado, asesores legales del propietario del predio señalaron que en los próximos días buscarán a través de la Justicia que se lleve a cabo el desalojo de los usurpadores. La intención es recuperar el inmueble y esperan un desenlace favorable en los próximos días.

Actualmente hay 25 familias asentadas en los predios, con más de 60 niños, que indicaron que no se van a retirar porque no tienen lugar donde ir, y buscarán la forma de acordar la compra del terreno con los propietarios. Actualmente en el predio rige una medida judicial de no innovar que impide el ingreso de más personas, materiales de construcción, alimentos y agua.



En diálogo con Radio LT7, el abogado Rubén Leiva, asesor jurídico de la familia Tsukamoto, dueña de los terrenos usurpados, señaló que la intención es “recuperar plenamente la posesión del inmueble e iniciar todas las medidas necesarias para conseguirlo y si es necesario la medida de desalojo, que seguramente va a ser presentada en los próximos días”. El abogado explicó que quienes ingresaron a los predios privados fueron imputados en la Justicia por el delito de usurpación y actualmente rige una medida de no innovar que impide la entrada de personas y materiales al lugar.



Asimismo, investigarán los móviles que motivaron la toma de los terrenos, así como también si hubo organizaciones políticas involucradas.



Por otra parte, delegados okupas del asentamiento manifestaron a El Litoral que ayer se reunieron y que no tienen intenciones de retirarse del lugar debido a que no cuentan con otras alternativas. Además, señalaron que se encuentran a la espera de la visita de autoridades en busca de alguna solución.



“No nos vamos a ir porque no tenemos otro lugar donde estar. Vamos a esperar por algún funcionario que se acerque porque la idea es poder negociar los terrenos y comprarlos de alguna forma”, señaló uno de los delegados del asentamiento. “Queremos pedir que nos dejen ingresar al menos leña para poder cocinar y hacer una chocolatada durante el fin de semana para los niños. No nos dejan siquiera entrar alimentos o agua potable, así como tampoco hay atención sanitaria para los niños y mujeres”, indicó.