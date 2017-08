La dirigencia de Boca confía en poder convencerlo. Su representante dice que no ve tan fácil una rápida salida del fútbol chino. Carlos Tevez fue un poco más cauto, pero abrió una gran puerta en el deseo que tienen varios hinchas xeneizes: que regrese a vestir la azul y oro.



Desde China, en una extensa nota con Súper Mitre Deportivo, Tevez habló de su presente y futuro. “Estoy contento y feliz acá en China, disfrutando de mi familia. Se vive muy tranquilo”, dijo sobre la actualidad. Sin embargo el pasarla bien con los suyos, más la gran cantidad de amigos, no terminan de completar al Apache que siente, todavía tiene mucho para dar dentro de la cancha. “Gané en lo familiar y perdí en lo futbolístico”, analizó.

No fue fácil la decisión de dejar a Boca en el medio del campeonato y de comenzar a vivir en China. Pero Tevez dejó en claro que todas las cosas que le tocaron vivir afuera de la cancha fueron motivo suficiente para irse del país. “Lo extra futbolístico me saturó la cabeza, me daba fuerzas entrar a la Bombonera, pero durante la semana sufría muchísimo y la gente en nuestra cancha me otorgaba una inyección anímica”, confesó.

La posibilidad de rescindir el contrato con el club chino está recién a fin de año. Por eso la gran pregunta que se hacen dirigentes e hinchas es si Tevez tomó la decisión de volver a jugar en la Argentina. “Todavía no la tomé, pero cada vez se hace más difícil. En 10 días, voy a estar de vacaciones en Buenos Aires y veré qué hacer”, detalló. Contó el Apache que tendrá una reunión con el presidente Daniel Angelici y que allí “decidirá” qué hacer.



“No me arrepiento de nada, ni siquiera de irme de Boca porque era el momento indicado de hacerlo. Cuando volví dije que el día que le haga mal al club iba a ser el primero en dar un paso al costado. Ya no disfrutaba tanto y quería pensar mas en mi familia”, agregó un Tevez que sabe que su historia con el xeneize merece otro final: “Creo que la gran motivación de volver es ganar la Copa Libertadores y salir por la puerta grande”.