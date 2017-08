on 12 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

La cooperativa que nuclea a productores comercializa lana de oveja y funciona hace más de tres décadas. En el 2009 surgieron inconvenientes que hasta ahora persisten. Para preservar la entidad y los puestos de trabajo, buscarán incorporar la comercialización de cordero.



En los últimos años, los costos serían elevados en comparación con las ganancias obtenidas que la Cooperativa de Productores Laneros (Coprolan) obtiene de la comercialización de la lana que previamente lava y peina en su planta que funciona en Curuzú Cuatiá. Esto respondería a la pérdida de competitividad del producto. Desde la semana pasada, para evitar suspensiones de personal, adelantaron vacaciones y ahora avanzarán con una serie de gestiones destinadas a aplicar un plan de reconversión que permita salvar la entidad y las fuentes de trabajo.



“Sabemos que la situación es compleja pero hace tiempo. No es que ahora surgieron las dificultades. Ya se hicieron visibles en el 2009 cuando inclusive el personal fue suspendido durante seis meses y en esa situación, inclusive, no se cobraba la totalidad del sueldo”, recordó el delegado gremial en Coprolan, Ramón Farinon en diálogo con El Litoral. Para que la historia no se repita, “el gremio, los trabajadores y la cooperativa consideró que lo mejor ahora era adelantar las vacaciones”, remarcó.

Si bien la medida rige para los 35 empleados, ésta comenzó a implementarse en forma progresiva desde la semana pasada. Aunque, aclaró Farinon, en breve algunos irán a la fábrica a trabajar para poder cumplir con una serie de pedidos.



Pero más allá de eso, “nosotros estamos preocupados, todos queremos encontrar la forma de preservar Coprolan que es la única industria que tiene Curuzú Cuatiá y que pese a las dificultades vende tanto al mercado interno como externo, lo que permite tener muchas fuentes de trabajo”, remarcó Farinon. Tras lo cual rememoró que “en su época de esplendor, Coprolan llegó a lavar y peinar 1.500.000 de kilos de lana anualmente. Ahora, esa cifra no supera los 400 mil”.



Esa merma también se registró en la cantidad de socios que en los buenos tiempos alcanzaron a los 600 y ahora serían unos 50.



“Ojalá se pueda recibir el apoyo necesario para salvar la cooperativa que brinda trabajo genuino a más de 30 familias, porque si bien ahora se retrasó unos días el pago de la quincena, todo el personal está en blanco, dispone de los elementos de seguridad necesarios, ART, etc”, subrayó el dirigente gremial.

Cordero

Consultado sobre la situación de Coprolan, el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción de Corrientes, Manuel García Olano, contó que el martes viajará a Buenos Aires junto con directivos de la citada entidad para reunirse con el subsecretario de Ganadería de la Nación, Rodrigo Troncoso. El objetivo del encuentro es tratar de avanzar en un esquema de trabajo conjunto que permita solucionar problemas que no son nuevos, sino estructurales que tienen que ver con la pérdida de competitividad de la lana tradicional que es precisamente la que produce Coprolan.



“Estamos tratando de encontrar una salida que permita preservar esa entidad y por supuesto las fuentes laborales. Una de las alternativas que consideramos puede ser viable es aplicar un plan progresivo de reconversión para lo cual precisamente necesitaremos del apoyo de Nación, que se sumaría al esfuerzo de la cooperativa y de la Provincia”, afirmó el secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia.



Tras lo cual comentó que: “La idea sería que Coprolan comience a comercializar cordero pesado”. Es decir, los productores se ocuparían de la cría de ovino, la faena se podría tercerizar con un frigorífico de la zona y la cooperativa podría vender lo que se denomina cordero pesado, es decir, que se puede obtener más carne como por ejemplo, para milanesas”.

“El consumo de este tipo de carne es un mercado que desde la Provincia precisamente estamos tratando de desarrollar. Y en ese sentido, desde el año pasado estamos trabajando”, indicó García Olano. No obstante, expresó que la incorporación de la comercialización de carne de cordero por parte de Coprolan, no significaría la eliminación de la actividad que en la actualidad realizan.