on 12 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

La causa avanza en la fiscalía Correccional Nº 2. existe una medida de no innovar que afirman que no se rectificará.

Hace una semana dos predios fueron tomados en el barrio 17 de Agosto. Según el informe, ambos pertenecen al mismo dueño, quien realizó una denuncia para que se haga el desalojo. Fue la fiscal Correccional Nº 2, María Andrea González, quien explicó que en la causa hasta el momento hay 23 imputados por el delito de usurpación. Las personas que se asentaron entre el viernes y el lunes en los terrenos ubicados a pocas cuadras de la avenida Cazadores Correntinos, pertenecen a casi 200 familias. Esta semana, una medida de no innovar impidió que continúe avanzando la toma, como también el ingreso de materiales de construcción, agua, alimentos y medicamentos.

En diálogo con este matutino, la fiscal remarcó que el proceso avanza. “La medida judicial de no innovar que impide el ingreso de cualquier tipo de elementos al lugar está vigente y es inamovible”, dijo, al tiempo que destacó: “Fueron las personas que decidieron ingresar a un terreno privado con plena conciencia de que no contaba con servicios, cometiendo un delito, por eso entendemos que ellos fueron los que se pusieron en peligro”. En cuanto al proceso judicial dijo que se sabe que en ambos predios hay más personas que las 23 imputadas, que no han logrado ser identificadas.

“Ahora será la Policía la que deberá tomar declaración a los imputados, para lo que cuenta con el plazo de un mes, luego las actuaciones llegarán al juzgado y será la jueza Correccional Nº 2, María Cristina Sánchez, quien deberá definir el desalojo”, informó. Hoy se cumple una semana del ingreso de las familias a los predios, uno ubicado en Trento y El Trébol y el otro en el pasaje Florencia al 5200. Se estima que en el primero hay al menos 160 familias, mientras que en el segundo resisten unas 15.



En todos los casos aseguran ser del barrio y no poder seguir afrontando al pago del alquiler. NORTE de Corrientes recorrió ambos predios, donde los habitantes aseguraron que pese a las malas condiciones en las que se encuentran, resistirán. “No podemos ingresar nada, hay varias familias con personas discapacitadas, hemos contado al menos tres, por eso pedimos respuestas del Gobierno”, dijo Fernando, uno de los delegados que tomó contacto con este diario. Ante el reclamo, la Justicia destacó que no dará ni un paso atrás respecto a la medida de no innovar.

Este es el tercer predio usurpado en los últimos tres años, ya que a pocas cuadras de las nuevas tomas, en mayo de 2015 un grupo de personas ingresó a una franja privada. En este asentamiento la rápida acción judicial desalojó parte del terreno, pero unas 10 familias volvieron a ingresar y actualmente continúan viviendo allí. En lo que va del año fueron tomados tres terrenos privados en la ciudad, uno en el barrio San Roque Oeste, el cual fue usurpado por ocho familias en enero pasado; el otro se dio en julio en un predio lindero al barrio 550 Viviendas del Pirayuí Nuevo, donde hay seis familias, y el tercero fue hace una semana en el barrio 17 de Agosto. Aseguran que si bien se trata de dos espacios separados por dos cuadras, la causa está unificada ya que se trata de terrenos del mismo propietario. s