on 14 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in nacional

El ex ministro Rossi ganó la interna peronista y el socialismo quedó tercero.

Elecciones 2017

Cambiemos superaba en la provincia de Santa Fe con un 29,46% de las adhesiones en su lista única a las tres ofertas del PJ y del oficialista Frente Progresista Cívico y Social, escrutadas el 22,71% de las mesas.

Con una participación estimada en 71,95% del padrón, Cambiemos, con la lista encabezada por Albor Cantard, obtenía 29,46% de las voluntades, mientras el PJ recogía 24,86% con el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que supera en la interna justicialista a la ex jueza en lo Penal de Rosario Alejandra Rodenas y al ex diputado provincial Pablo Di Bert.

El oficialismo provincial, el Frente Cívico y Social, quedaba como tercera opción, con un 14,86%, donde el ministro de la Producción, Luis Contigiani, se imponía en la interna a la concejal radical de Rosario María Schmuck.

En esta provincia, la tercera en importancia del país por su caudal electoral, se eligen los candidatos que en octubre próximo competirán por 9 de las 19 bancas que posee el distrito en la Cámara de Diputados. Se definen, además, los nombres para renovar en dos meses Concejos Deliberantes locales, cargos comunales y 12 intendencias. En una jornada sin mayores contratiempos, algo más del 70 por ciento de los 2.188.214 santafesinos habilitados para votar participaron hoy de las elecciones primarias.

Los tres fuerzas principales afrontan las elecciones primarias con una realidad diferente. Cambiemos, por decisión del Gobierno nacional, evitó las internas. El secretario de Políticas Universitarias y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, el radical Albor Cantard, fue su único candidato, por lo que sólo se espera ver cuál fue el volumen de votos que obtuvo.

Elecciones PASO 2017: Cambiemos se impone en Santa Fe, la provincia grande que le faltaba

El ex jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) y precandidato a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Rossi. (TELAM)

El peronismo tuvo la interna más caliente. La ex jueza penal Alejandra Rodenas, reconocida por su participación en causas que involucran a narcos, compitió contra el ex ministro de Defensa kirchnerista Agustín Rossi, que finalmente se impuso con comodidad.

Diferente es la situación en el Frente Progresista, ya que el candidato avalado por el gobernador socialista Miguel Lifschitz, el ministro de la Producción Luis Contigiani, aventajaba en todos los pronósticos a la radical María Eugenia Schmuk, su rival interno. En el oficialismo provincial se admitió con pesadumbre que habían hecho una mala elección.

En total se presentaron en Santa Fe 57 precandidatos para la Cámara baja, una oferta electoral desbordada en la que se destacan además de los tres espacios con más peso el massista Diego Giuliano, el radical macrista Jorge Boasso –debió competir en otro espacio porque Cambiemos impugnó su lista- y los referentes de distintos sectores de la izquierda como el periodista e investigador Carlos Del Frade, Caren Teep -impulsora de la primera lista integrada únicamente por mujeres que fue impugnada por la Justicia- y Octavio Crivaro. En Santa Fe no faltaron tampoco las curiosidades, como la postulación de la mediática Amalia Granata.