La venezolana Michelle Lewin es una fit influencer, con más de 12 millones de seguidores en Instagram. Viene a presentar un programa de entrenamiento power.



por Javier Ledesma

“No existe el cuerpo perfecto”, afirma categóricamente. Michelle Lewin pasó más de la mitad de su vida entrenándose desde que a los 17 años se cansó de que se burlaran de sus 38 kilos. Poco a poco fue esculpiendo su cuerpo hasta transformarse hoy, con 31 años, en una de las influencers del fitness más importantes del mundo, con más de 12 millones de seguidores en Instagram. “Recién ahora puedo ver los cambios en mi cuerpo: requiere de mucha persistencia y paciencia”, comenta en exclusiva para Clase Ejecutiva.

La venezolana radicada en Florida, Estados Unidos, comparte videos de sus entrenamientos y tips para seguir una vida sana. Según ella, no hay ningún secreto para tener un cuerpo entrenado sino que todo depende en un 20 % de un buen entrenamiento, en un 70 % de la alimentación y un 10 % de la complementación con vitaminas. Si bien su fama se debe a las redes sociales, “La Cuerpa”, apodo que concibió su esposo, asegura que al principio no fue fácil. “Me tocó aprender a aceptar los malos comentarios de personas que simplemente quieren destruir. Al final, entendí que eso es parte de la fama”, expresa.

Considerada como una verdadera gurú del fitness por sus seguidores, Lewin llegó a protagonizar las portadas de algunas de las revistas más influyentes de la industria como Iron Man y Sports and Fitness. Asimismo, se desdobla para no descuidar su faceta como empresaria. Entre los múltiples emprendimientos de la fisicoculturista se encuentran: una app, una línea de suplementos y una plataforma de entrenamiento que creó junto a su pareja. Además de los miles de likes que recibe a diario, también hay algunas celebrities que siguen sus consejos. “Will Smith me felicitó por mi trabajo y hasta me dio las gracias porque su esposa (la actriz Jada Pinkett Smith) hace mis videos de entrenamiento”, recuerda.

El 2 de septiembre, Michelle Lewin pisará por primera vez la Argentina en su carácter de anfitriona del programa STRONG by Zumba®. Además de realizar el lanzamiento oficial, la modelo brindará una clase al día siguiente como capacitación para todos los que quieran convertirse en instructores. “La gente me conoce porque doy tips en las redes sociales, pero nunca había dado clases. Esto me da la oportunidad de conectar más con las personas”, destaca la influencer.

¿Qué te motivó a sumarte a esta iniciativa y dar clases?

Es un desafío, pero a mí me encantan los retos y vi en este programa la oportunidad de enseñar y educar a esas personas que no les gusta el gimnasio o que no tienen tiempo para entrenar en la sala de máquinas. Sin duda, para mí este es un tipo de entrenamiento totalmente diferente al que estoy acostumbrada, así que estoy entrenando mucho y aprendiendo todos los días para mejorar y que mis clases sean fáciles de seguir al igual que efectivas para cualquier nivel de fitness.

¿Cuál es el principal diferencial de este programa?

Es totalmente diferente porque no tiene baile. Se trata de una clase grupal donde se trabaja cada músculo del cuerpo usando tu propio peso corporal y donde la música es la motivación más importante, ya que cada movimiento, cada sentadilla, cada puño, viene acompañado con la música creada específicamente.

¿Cuál es la parte más difícil de mantener un cuerpo entrenado?

Mantener un cuerpo ya entrenado a mí se me ha hecho la parte más difícil porque nunca ves cambios. Por ejemplo, cuando eres rellenita, haces cardio y dieta, y rebajas; cuando estás muy delgada y quieres ganar peso, pues obvio, es otra dieta y otro tipo de entrenamiento. Pero cuando hablamos de mantener tu cuerpo, es difícil mantener la motivación porque te ves todo el tiempo igual. Mi esposo juega un papel muy importante ya que él me sugiere y me da sus opiniones sobre mi cuerpo, ya que muchas veces no me doy cuenta de mis cambios porque uno siempre se ve igual en el espejo, pero el ojo de terceras personas si lo ven.

¿Existe el cuerpo perfecto?

No, no existe. Lo importante es que te muestres tal como eres, que te aceptes. Se puede mejorar, pero nadie tiene el cuerpo perfecto.

¿Te imaginás entrenando hasta los 60 ó 70 años?

Sí, me lo imagino muy bien, ya que el ejercicio se ha convertido para mí en un estilo de vida. Así como uno se levanta por la mañana y lo primero que hace es cepillarse los dientes, para mí es igual de importante hacer ejercicio. Si lo dejo es como si me faltara algo en el día.

¿Cuáles son los beneficios de entrenar en grupo?

Yo considero que el beneficio más importante de entrenar de esta manera es la motivación inconsciente que se crea dentro del grupo, ya que personalmente se convierte en un reto poder estar al nivel de lo demás, entonces te empujas más. Y cuando el entrenamiento es divertido y además diferente, aún mejor.

En el mundo del fitness hay muchos mitos, ¿alguno en especial que quieras desmentir?

¡Sí! El que dice que “las mujeres que entrenan con pesas se convierten en hombres”. Déjame decirte que la mujer, por más que entrenemos con pesas, jamás lograremos un cuerpo masculino ya que no generamos suficiente testosterona, que es la hormona que hace que te pongas fornida. Si lo haces en forma natural, puedes lograr un cuerpo en forma, sano y tonificado.

¿Cómo surgió el apodo “La Cuerpa”?

Surgió porque mi esposo (Jimmy Lewin) hace años tenía problemas con el español. Lo recuerdo preguntándome como se decía “body” en español. Sin embargo, “el cuerpo” no le gustó porque sonaba muy masculino. Se le ocurrió “La Cuerpa”: no estaba de acuerdo, pero me insistió y lo complací, por unas semanas. Al final se quedó de esa manera porque las personas me veían en la calle y me decían: “Ahí va La Cuerpa”.