El doctor Gustavo Larrea, Secretario de Transporte de la Ciudad, confirmó a Radio Dos que no existe una restricción normativa para que una tarjeta SUBE pague más de un boleto plano, y remarcó que aclararán esta situación en las unidades.

“A partir la información empezamos a controlar en todas las unidades del sistema de transporte y no hemos encontrado ese cartel en ninguna unidad, no sé si a partir de la comunicación lo sacaron o qué pasó, no hay información precisa de en qué línea o ramal estaba el cartel. Se hizo un relevamiento, se les explicó que esto no está permitido, de que a nivel nacional no hay prohibición de que se pueda pagar más de un pasaje” expresó Larrea.

Es que muchas quejas surgieron debido a que algunas líneas ponían dichas restricciones, que -tal lo dicho por Larrea- no pudo comprobarse.

“No está prohibido ni reglamentado, se pidió que se saque una reglamentación oficial, porque en el reverso de la tarjeta dice que es intransferible, pero no hay impedimento legal para que no se pueda pagar más que un pasaje”, aclaró el funcionario

“Hay cuestiones que no son claras y que Nación debe aclarar. Había una posibilidad de poner un límite de 3 pagos, en una misma tarjeta SUBE” mantuvo.

“Los choferes no deben bajar pasajeros por este tema y si esto ocurre pedimos que hagan las denuncias en el Palacio Municipal, en el 0-800 de SUBE” cerró el doctor Gustavo Larrea.