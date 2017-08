El electo concejal, José Romero Brisco, dialogó con Radio Sudamericana y explicó los motivos por el cual decidió pegar el portazo en el Partido Autonomista. Si bien renunció como Presidente del Comité Capital, dijo que no dejará de ser autonomista. “Renunciar fue mi decisión más coherente. No voy a ser parte de una conducción que está llevando al partido a lo más mínimo de su expresión. La conducción de Alfonso y Belascoain llevó al PA a una de las peores elecciones de su historia”, lanzó.

“Ayer tomé la decisión, aquella que venía estudiando hace tiempo. Tanto yo, como otras autoridades del Comité, decidimos dar un paso al costado porque no coincidimos ideológicamente con el camino y el rumbo que toma el partido”.

“La decisión habla de coherencia política, uno tiene que tomar sus propias decisiones en la vida y creo que alejarme de esto fue mi decisión más coherente”, reflexionó.

“No creo en la decisión del partido, no comparto y no voy a trabajar por algo que no estoy convencido. No voy a votar a Camau Espínola, no voy a trabajar por algo que no creo y por eso doy un paso al costado en la dirigencia del partido, pero no voy a dejar de ser autonomista”, aclaró.

En la entrevista, Romero Brisco responsabilizó directamente a Raúl Alfonso y a Luis Belascoain de llevar al partido a una de las “peores elecciones de la historia del PA”. “No voy a ser parte de esta situación, hicimos una de las peores elecciones y creemos que en octubre será aún peor”.

Manifestó que trabajará para competir en las internas previstas para marzo, a fin de poder recuperar el partido. “Soy autonomista y voy a apoyar a los candidatos de mi partido”.