on 20 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Se estaría desarrollando un spin-off del emblemático personaje de la saga

Atención, fanáticos de Star Wars: el universo creado por George Lucas podría sumar un nuevo hito. Según informa el portal The Hollywood Reporter, un spin-off sobre el personaje de Obi-Wan Kenobi – el cual ha sido interpretado por Sir Alec Guinness y Ewan McGregor – se encontraría actualmente en etapa de pre-producción, aunque fuentes oficiales todavía no respaldaron la noticia. El director que podría abordar el desafiante proyecto es Stephen Daldry, realizador de largometrajes como Billy Elliott y Las horas, quien este año fue nominado al Emmy por su dirección de la serie de Netflix, The Crown.

La noticia de este spin-off llega semanas después del anuncio de los numerosos cambios y conflictos que se suscitaron en el rodaje del film sobre la figura de Han Solo, producción que finalmente tomó en sus manos el cineasta Ron Howard. Asimismo, The Hollywood Reporter asegura que Lucasfilm también planea un largometraje centrado en el querido Yoda. Por el momento, la película de Obi-Wan Kenobi no tiene guion y, como consecuencia de ésto, no hay ningún actor vinculado al proyecto.

Mientras tanto, se espera con ansiedad el 14 de diciembre, fecha que marca el estreno del Episodio VIII de Star Wars,Los últimos Jedi, dirigido por Rian Johnson, cuyos nuevos afiches se dieron a conocer recientemente en el marco de la exposición D23.