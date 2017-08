Se encuentra desaparecido desde el miércoles pasado un joven de Bella Vista, de 28 años, Lisandro Maximiliano Mendoza, quien fue visto en la terminal subiendo a un colectivo “El Pulqui”. Supuestamente venía hacia Corrientes a una entrevista de trabaja con el jefe de un joven que conoció, que era custodio federal de aduana, y le iba a conseguir un puesto laboral. La madre intentó comunicarse con él y con el otro joven y no pudo. Pide colaboración a quienes puedan aportar datos.

Graciela Azcona, mamá del joven desaparecido, contó “estaba con unos amigos, con un chico que había conocido hace 2 semana, se llamaba Cristian Ezequiel Pérez, venía de Buenos Aires con propuesta de trabajo como custodio y supuestamente este chico era custodio federal de aduana, buscaba personas para trabajar acá”.

“Trabajaba en un carnicería hasta el momento en que se conoció con este chico, que le dijo que lo iba a llevar para Buenos Aires y se enganchó” comentó.

“Él tenía la idea de irse, yole dije que se fije bien, porque había gente que viene a refugiarse a pueblos para escapar de ciertas osas” expresó.

“Yo soy enfermera de Bella Vista, lo vi de paso no más, antes de salir, ése día y en un Facebook vi que supuestamente era verdad todo lo que le dijo el chico a mi hijo, pero no sé si es verdad” manifestó.

“Cuando quise hacer la denuncia no me quería tomar la denuncia porque era mayor de edad y es hombre, antes de ayer recién me tomaron la denuncia en la comisaría primera, pedí por los medios por mi hijo” expuso.

Intentó comunicarse

“Si por todos los medios intenté comunicarme con él, me da pagado su celular y el del otro chico también, tenía una IBR 125 cc” detalló.

Se venía para Corrientes

“El martes me dijo que iba a tener una entrevista con el jefe de este chico pero no sé si viajó o no viajó, pero un señor de la terminal que lo conoce me dijo que viajó en el Pulqui, pero en los registros no aparece el nombre de él ni del otro chico” describió.

“Más o menos 1,60 mide, tez morena, pelo castaño, ojos marrones claros, pelo cortito, no tiene aros ni tatuajes, es delgado” puntualizó.

Amenazó con irse

“No, para nada, hay muy buena comunicación entre nosotros, son 6 hijos, él tenía muy buena relación conmigo, y con sus hermanos, siempre pasaba a saludarme” contó.

Consultaron con amigos o familiares

“Me contacté con sus amistades pero nadie sabe nada, nadie lo vio, sólo este hombre que lo vio en la terminal, de ahí en más es como que lo tragó la tierra” comentó.

“Quiero que vuelva, él sabe que tiene una familia que lo quiere mucho, que cualquier problema que tenga lo vamos a resolver, que es un buen chico, tienen mucha familia y amigos que lo esperan” cerró Graciela.