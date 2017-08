on 23 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

Marcelo Polino reveló la cifra que le habrían pagado a Natacha Jaitt por el acuerdo de confidencialidad con Diego Latorre.

Desde que se firmó el acuerdo de confidencialidad entre Natacha Jaitt y Diego Latorre, los rumores eran que la conductora había cobrado dinero a esos fines, aunque las partes se encargaban de desmentirlo.

Este martes, Marcelo Polino contó la abultada cifra que Jaitt habría recibido para aceptar el acuerdo de silencio.

“Una persona muy allegada a los Latorre, y con Débora (D’amato) de testigo, me dijo que le pagaron a Natacha. Le pagaron dos millones de pesos”, manifestó el integrante del jurado de Showmatch en Intrusos.

Consultada por si cobró esta cifra, Natacha no quiso dar precisiones: “Yo de si cobré o no, no hablo. ¿Me subestiman? Yo también cobro honorarios