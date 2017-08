on 23 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in general

El Gobierno prepara para septiembre la convocatoria a un nuevo lanzamiento del Procrear para la compra de viviendas y el lunes próximo podría haber novedades al respecto. Las únicas objeciones que existen por estas horas son la capacidad presupuestaria y la posibilidad de los bancos de atender una demanda cada vez mayor.

“Lo más probable es que el mes próximo reabramos la línea para la compra de inmuebles, aunque depende del cierre del presupuesto 2018”, sostuvo el subsecretario de de Desarrollo Urbano y Vivienda Iván Kerr. De avanzar sería, en el año, el tercer llamado para inscribirse.

En tiempos electorales en el Gobierno confían que también sirva para captar votos para octubre. Las políticas de déficit habitacional, que afecta a 3,8 millones de hogares en el país, son uno de los ejes de presentación de la campaña.

El viernes pasado en la Casa Rosada analizaron los datos actualizados del Procrear. De la reunión, que se extendió durante dos horas y suele hacerse una vez por mes, participaron el presidente Mauricio Macri, Kerr, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Un breve resumen de la información que se presentó diría lo que sigue: las escrituras realizadas (hasta el 16 de agosto) fueron 5576. En la última semana ascendieron a 394 y en la que está en curso totalizarían 371. El monto total entregado en créditos hasta el momento es de $3271 millones y en subsidios de $1784 millones.

El 81% de los créditos Procrear fueron entregados por los bancos públicos. El dato no llama la atención, aunque sí, la gran diferencia entre los entregados por el Banco Nación en comparación con los demás. Alcanzaron los 27.133 contra los 4919 del Provincia y los 2380 del Ciudad.

La explicación que dan desde las entidades bancarias es simple: la tasa de interés más atractiva hizo que el 66% de los adjudicatarios del crédito lo eligieran. Hay, sin embargo, un riesgo. La capacidad del Banco Nación de absorber tal demanda. “En los próximos ocho meses la entidad tiene que entregar 4875 créditos mensuales, lo que equivale a uno cada 1.3 minutos”, explicó Kerr.

Entre los bancos privados el Galicia encabeza la lista con 2675 préstamos otorgados y lo sigue el Macro con 2472. Hay una particularidad: ambos superan al Banco Ciudad.

El plazo promedio de quienes solicitan el programa de financiamiento del Gobierno para vivienda es de 17 años y el subsidio de 320 mil pesos (el máximo es de 400 mil pesos). La radiografía se completa de la siguiente forma: de los préstamos hipotecarios en UVA en 2017, el 42% pertenece al Procrear. En monto en pesos representa el 23%

Por edad, el grupo que va de los 31 a los 35 años compone el 35% del total de los créditos, la franja de los 36 a 40 años el 26%, la de 26 a 30 años el 19%, de 41 al 45 años el 11%, de 46 a 50 años el 5%, de 51 a 55 el 2% y de 20 a 25 años también 2%. Por su parte, los hombres solicitaron 52% de los créditos contra el 48% de las mujeres.

El Procrear permite la compra de un inmueble a familias con ingresos entre $ 19.000 y $ 38.000 y combina un subsidio no reembolsable de hasta $ 400.000, un crédito hipotecario UVA y el ahorro familiar, que debe ser de al menos 10% del valor del inmueble.

Procrear mejor hogar

En paralelo también avanza el programa Mejor Hogar, que es parte del Procrear, y consta de dos líneas de créditos: una para conexiones domiciliarias a la red de gas natural en el Gran Buenos Aires, con el que busca afrontar el déficit cualitativo de viviendas que existe en el país, y la otra para la compra de materiales para realizar refacciones en viviendas.

Hasta el momento hubo 18 mil 500 inscritos para acceder al financiamiento para la compra de materiales, de los cuales fueron habilitados 8500. Según los últimos datos disponibles 10 mil solicitantes quedaron fuera por tener antecedentes negativos con el sistema financiero. Para el plan de conexión al gas hubo a la vez 7 mil 400 inscritos, aunque solo 4600 cumplían las condiciones para ser habilitados.

Mientras tanto, avanzan las conversaciones con Aysa para expandir los microcréditos a conexiones domiciliarias de red de agua y cloacas, pero son más complejas y además no se pueden incluir en la boleta los gastos extras del crédito. Por otro lado, si no se paga, no se corta el servicio.