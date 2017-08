on 27 Agosto 2017

La historia de una mujer de La Cruz que padece un linfoma provocó que los pobladores activen una campaña para el Registro de Donantes de Médula Ósea.

La historia de Micaela Bueno, una joven de 21 años de La Cruz, conmueve. Luchadora y con gran fortaleza en cada uno de los desafíos que le toca vivir. Hoy viajará a Buenos Aires para comenzar su cuarto tratamiento para vencer al Linfoma de Hodgkin (LH)La joven movilizó a esa ciudad que impulsó una movida solidaria denominada “Todos por Micaela”. El objetivo: que voluntarios se inscriban en el Registro Nacional de Donantes de Médulas.

A los 14 años, Micaela comenzó con problemas de salud. “En aquel momento, cuando fuimos al médico, pensamos que era una anemia que no se podía controlar, después fue una tos rara, hasta que dieron con el diagnóstico”, contó a época, Graciela Zarza, mamá de Micaela. “Pasamos tres tratamientos y mañana empezará uno nuevo por la aparición de la enfermedad nuevamente”, contó Graciela, al tiempo que recordó que Micaela se realizó un autotrasplante pero no funcionó.

“Cuando se realizó este trasplante sabíamos que podía volver a despertarse la enfermedad y ahora estamos con la misma esperanza de siempre y con fuerzas para empezar el nuevo tratamiento”, manifestó la madre de la joven.

Esta etapa del tratamiento se realizará en el Instituto de Oncología Ángel Roffo de Buenos Aires. “Este es el cuarto tratamiento con la posibilidad de un trasplante de médula ósea. Ella comienza esta etapa, debemos esperar seis o siete meses si funciona, pero la gente de la localidad se movilizó con la idea de tener potenciales donantes cuando ella entre en la lista”, explicó Graciela Zarza.

La movida solidaria tiene como primer objetivo concientizar sobre la importancia del registro del donante de médula.

Quienes están a cargo de la campaña indicaron que es de suma importancia para dar con la compatibilidad en caso de ser necesario.

Las dos viajarán hoy, mientras que la hija de la joven quedará con familiares en La Cruz.

“Micaela tiene una hija de tres años que nació cuando pasábamos el tercer tratamiento, pero ella no viajará con nosotras porque no puede estar en el hospital”, explicó.

A la pequeña le realizaron todos los tratamientos de rutinas. “El embarazo fue totalmente normal y por suerte ella es una nena sana”, manifestó Graciela Zarza.

Micaela se encuentra cursando la carrera de profesorado de Nivel Inicial. “Trata de hacer el cursado normal”, explicó Graciela. Con el comienzo de este nuevo tratamiento, la muchacha postergará sus estudios. “El año pasado por su salud pudo hacer algunas materias y otras no pero trata de ser regular”, señaló la madre de Micaela.

“Con esta campaña esperamos que esté alguien compatible cuando se necesite”, afirmó con la esperanza puesta en esta nueva etapa del tratamiento que les tocará afrontar.

Colecta externa en La Cruz

El Banco de Sangre Central se trasladará a La Cruz para realizar una colecta externa y registrar a donantes de médulas óseas. Esta actividad se realizará el 8 de septiembre en el marco de la campaña “Todos por Micaela”.

La institución provincial implementó el Registro Nacional de Médula Ósea en julio pasado y desde ese momento amplía su atención a la ciudadanía.

Sabiendo la movida social en La Cruz, el Banco de Sangre espera lograr un registro importante de posibles donantes.

Los requisitos para ingresar al registro son similares a una donación de sangre, por ello los voluntarios deben tener entre 18 y 55 años, pesar más de los 50 kilos y gozar de buena salud.

Los interesados deben concurrir al lugar de extracción con el DNI, estar descansados e hidratados. Las personas que tengan tatuajes y/o piercings podrán donar sin inconvenientes siempre que haya pasado más de una año.

Recomiendan no estar en ayunas, se puede tomar agua, mate, té o café, evitar lácteos o alimentos grasos.

Los que deseen registrarse en Capital, pueden hacerlo en el Banco de Sangre, el Instituto de Cardiología y el Hospital Pediátrico.

