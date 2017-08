on 29 Agosto 2017

by Ernesto Dascenso

Posted in sociales

La vida privada de Maluma se guarda bajo cuatro llaves pero la filtración de unas imágenes del cantante a los besos con una hermosa actriz mexicana, le rompieron el corazón a más de una.

Es que el sol no se puede tapar con la mano y los rumores vienen resonando desde hace ya varios meses. Eiza González, de 27 años, sería la afortunada que conquistó al artista y con quien se lo vio muy apasionado este fin de semana en un club de Los ángeles, Avenue.

Según confirmó una fuente cercana a la pareja en la revista TVNotas, los jóvenes se están conociendo aunque se les estaría complicando coordinar agendas por sus atareadas vidas laborales.

“No hay nada serio todavía, se están conociendo y se divierten mucho juntos. Son jóvenes y tanto Eiza como Maluma son muy pasionales, pero ya evitan los mensajes en redes sociales porque les preocupa que los relacionen, pues no creen que esto dure, tanto por la distancia como por sus personalidades tan fuertes. Piensan que esto es pasajero, pero les gana la pasión”, aseguró la fuente y agregó: “Cuando están juntos no pueden quitarse las manos de encima, hay mucha química entre ellos y no la pueden esconder”.

Por otro lado detalló como fue la noche en la que los fotografiaron en Los ángeles. “No dejaban de besarse, pues aprovechan cada que se ven, ya que por sus agendas es complicado que coincidan. Maluma sabe que ella sale con actores y futbolistas, y por el momento no le puede reclamar nada, ya que él también tiene sus romances en donde sea que llega; los dos viven sus relaciones como les gusta”, finalizó.