Las actividades comenzarán el viernes por la tarde en el Hogar Escuela de esta Capital con la recepción de las delegaciones del interior. Luego se procederá a las palabras de bienvenida a cargo del Secretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, Profesor Jorge Lucietti, y la reunión de delegados.

La dependencia deportiva destinará fondos y recursos para alojamiento, alimentación y transporte al total de las delegaciones participantes que representan más de la mitad de los 72 municipios que conforman la Provincia.

Cabe recordar que quienes participan de este Provincial son aquellos representativos que lograron clasificar sus etapas zonales. Para los Juegos Correntinos, la Provincia de Corrientes se divide en “seis zonas geográficas”.

Las competencias deportivas se jugarán el sábado por la mañana y tarde. Las finales para cada disciplina están programadas para el domingo por la mañana.

Los representativos que clasifiquen jugarán los “Juegos Nacionales Evita 2017” que tendrán como epicentro la ciudad de Mar del Plata en octubre.

Disciplinas y escenarios deportivos

Fútbol Femenino Sub 16: Zona 1: Bella Vista, Zona 2: Mercedes, Zona 3: Alvear, Zona 4: Ramada Paso, Zona 5: Saladas y Zona 6: Capital (Club Sportivo y Boca Unidos).

Fútbol Masculino Sub 16: Zona 1: Goya, Zona 2: Mercedes, Zona3: Santo Tomé, Zona 4: Caá Catí, Zona 5: Santa Rosa y Zona 6: Capital (Club Huracán y Club Boca Unidos).

Básquet Masculino 5vs5 Sub 17: Zona 1: Esquina, Zona 2: Curuzú Cuatiá, Zona 3: Santo Tomé, Zona 4: Caá Catí, Zona 5: Saladas y Zona 6: Capital (Club Sportivo).

Básquet Femenino 5vs5 Sub 17: Zona 1: Goya, Zona 2: Curuzú Cuatiá, Zona 3: Santo Tomé, Zona 4: Caá Catí, Zona 5: Saladas y Zona 6: Capital (Club 1.536 Viviendas).

Básquet 3 vs 3 Femenino Sub 16: Zona 1: Santa Lucía, Zona 2: Perugorría, Zona 3: Virasoro, Zona 4: Caá Catí, Zona 5: Saladas y Zona 6: Capital (Club 1.536 Viviendas).

Voley Masculino Sub 16: Zona 1: Santa Lucía, Zona 2: Paso de los Libres, Zona 3: Yapeyú, Zona 4: San Luis del Palmar, Zona 5: San Miguel y Zona 6: Capital (Club San Martín).

Voley Femenino Sub 16: Zona 1: Goya, Zona 2: Paso de los Libres, Zona 3: Virasoro, Zona 4: San Luis del Palmar, Zona 5: San Miguel y Zona 6: Capital. (Gimnasio Pedro Ferré).

Handball Masculino Sub 16: Zona 1: Goya, Zona 2: Paso de los Libres, Zona 3: Virasoro, Zona 4: Itatí, Zona 5: Tabay, Zona 6: Capital (Club Hércules).

Handball Femenino Sub 16: Zona 1: Goya, Zona 2: Paso de los Libres, Zona 3: Santo Tomé, Zona 4: Itatí, Zona 5: Empedrado y Zona 6: Capital (C.E.F Nº1).