Según dio a conocer el ministro Vaz Torres, a partir de septiembre y durante el último cuatrimestre del año, además de elevarse el adicional remunerativo no bonificable habitual, de 2.700 a 3.000 pesos, Provincia otorgará un plus adicional extraordinario de 500 pesos, no remunerativo y no bonificable. El beneficio se extenderá en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Tanto el plus habitual, como el adicional extraordinario, alcanzan a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales de Capital e interior).

A través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la gestión del gobernador Colombi también resolvió adelantar a septiembre los aumentos previstos para octubre. De esta manera, el sector Docente percibirá con el sueldo de septiembre la nueva mejora que consistirá en un blanqueo de 645 pesos al básico. Con el blanqueo de 945 pesos en el año, el básico del sector pasará de 4.812 a 5.757 pesos. La medida alcanza a 40 mil puestos laborales.

En tanto que los agentes del sector Vialidad Provincial tendrán, con la liquidación de haberes de septiembre, otro blanqueo de 250 pesos, alcanzando las medidas a 450 puestos laborales.

También en septiembre ,la asignación por hijo aumentará a 1.020 pesos, una suba de 65% en la asignación durante el año, impactando la medida en 39 mil beneficiarios. En el mismo mes, la asignación por persona discapacitada a cargo pasa de 1.500 a 1.700. En 2017, este beneficio se incrementó un 31%, alcanzando a 1.300 personas.

IMPACTO EN RESIDENCIAS

En lo que respecta a las Becas del Sistema de Residencias de Salud Pública, el ministro Vaz Torres dio detalles de la mejoras con alcances en Capital e interior.

En la Capital, los residentes de 1º y 2º año tendrán un aumento del 18%. Los residentes de 3º año, una mejora del 20%; y los residentes de 4º y 5º año, un aumento del 26%.

En tanto que en el interior, residentes de 1º año percibirán un aumento del 25%; para los residentes de 2º y 3º año, la mejora será del 21%; y para los residentes de 4º y 5º año, el aumento será de 28%.

A diferencia de otras Provincias de la región, los residentes en Corrientes cuentan con ART (seguro de riesgo de trabajo), y Obra Social para todo el grupo familiar, sin descuento.

PAGOS DE SEPTIEMBRE

El plus extraordinario de 500 pesos se abonará entre el martes 5 y el jueves 7 de septiembre. El martes 5: beneficiarios con D.N.I. terminados en 0,1,2 y 3, el miércoles 6: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y el jueves 7: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.

El adicional mensual que se eleva a 3.000 pesos se pagará desde el miércoles 13 y el viernes 15. El miércoles 13: percibirán los beneficiarios con D.N.I. terminados en 0,1,2 y 3; el jueves 14: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y el viernes 15: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.

En tanto que los haberes de septiembre se abonarán entre los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28, del mismo mes. Los montos por tramos serán informados oportunamente.

PAGOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE

El ministro Vaz Torres detalló además la fecha de pagos para cada concepto de cada mes del año restante para finalizar el ejercicio 2017, en una clara muestra de previsibilidad y sustentabilidad de las medidas.

Con respecto a octubre, el pago del plus extraordinario de 500 pesos, se ejecutará entre los días 4,5 y 6 del mes. En tanto que el adicional habitual de 3.000 pesos, se abonará los días 11,12 y 13. El sueldo de octubre se liquidará entre los días 26, 27 y 30.

Para noviembre, el jefe de la cartera económica correntina adelantó que el plus de 500 pesos se pagará entre los días 6,7 y 8. El adicional de 3.000 pesos se ejecutará los días 14, 15 y 16. El sueldo de ese mes se liquidará en los días 24, 28 y 29.

Finalmente, el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas también informó que en diciembre el plus extraordinario de 500 pesos se abonará durante los días 5, 6 y 7. El adicional habitual de 3.000 pesos se liquidará los días 12,13 y 14.

En tanto que el segundo Medio Aguinaldo se pagará los días 20, 21 y 22; y el sueldo mensual se liquidará los días 27, 28 y 29 de diciembre.